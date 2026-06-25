USJ『ハリポタ』エリアで「バック・トゥ・ホグワーツ」開催決定！ キャッスルウォークも復活
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの大人気エリア「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」では、9月1日（火）から9月30日（水）までの間、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年を祝うアニバーサリー・イベントが開催される。
【写真】ホグワーツ城内を冒険！ キャッスルウォークの様子
■一夜限りのスペシャルプログラム
憧れの魔法界がスクリーンに初登場してから25周年の今年、同じく開業から25周年の“お祭り騒ぎ”で盛り上がるパークに、映画の名シーンに全身でひたる感動体験をかなえる特別なプログラムが用意される。
9月1日（火）には、パーククローズ後のエリアをファン限定で貸し切る「バック・トゥ・ホグワーツ」スペシャル・イベントを実施。ファンだけが集う特別な空間で、人気アトラクションやショップを満喫しながら、ゆったりと映画の世界に浸り、魔法学校の生徒気分を楽しむことができる。
また、「百味ビーンズ」をモチーフにしたオリジナルステッカーを先行配布するほか、参加者限定で先行入手できる特別なデジタルバッジも展開。事前抽選に当選したゲストには、“あの招待状”が届くかもしれないという。
なお、「バック・トゥ・ホグワーツ」の参加応募期間は7月1日（水）14時00分頃から7月14日（火）23時59分まで。貸切時間中に体験可能な稼働アトラクション、ショップ、カートは下記の通りだ。
・ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー
・ホグワーツ・キャッスルウォーク
・フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ
・ハニーデュークス
・フィルチの没収品店
・オリバンダーの店
・バタービール・カート ※「三本の箒」前
・マジック・ニープ・カート
・オリバンダーの店横グッズカート
・フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ前グッズカート
■ホグワーツ城内を探検
さらに、9月1日（火）から2027年1月17日（日）の期間限定で、映画の世界を再現したホグワーツ城内を、特別なルートで実際に歩いて巡るアトラクション「ホグワーツ・キャッスルウォーク」が復活。
それから「バック・トゥ・ホグワーツ」開催期間中、パーク公式のファンプログラム「USJファン（無料）」に登録された人を対象に、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」を訪れると獲得できる期間限定デジタルバッジを用意。毎週異なるデザインが登場するほか、4種類のバッジをすべて集めると、5つ目のスペシャルデジタルバッジを獲得できる。
そのほか、9月2日（水）からは、「百味ビーンズ」の広告をイメージしたオリジナルステッカーの配布も。アニバーサリー・イベントの新情報は、今後も随時発表予定だ。
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） ＆ Warner Bros． Entertainment Inc． Publishing Rights （C） J．K． Rowling．
TM ＆ （C） Universal Studios ＆ Amblin Entertainment
Universal elements and all related indicia TM ＆（C） 2026 Universal Studios． All rights reserved．
【写真】ホグワーツ城内を冒険！ キャッスルウォークの様子
■一夜限りのスペシャルプログラム
憧れの魔法界がスクリーンに初登場してから25周年の今年、同じく開業から25周年の“お祭り騒ぎ”で盛り上がるパークに、映画の名シーンに全身でひたる感動体験をかなえる特別なプログラムが用意される。
また、「百味ビーンズ」をモチーフにしたオリジナルステッカーを先行配布するほか、参加者限定で先行入手できる特別なデジタルバッジも展開。事前抽選に当選したゲストには、“あの招待状”が届くかもしれないという。
なお、「バック・トゥ・ホグワーツ」の参加応募期間は7月1日（水）14時00分頃から7月14日（火）23時59分まで。貸切時間中に体験可能な稼働アトラクション、ショップ、カートは下記の通りだ。
・ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー
・ホグワーツ・キャッスルウォーク
・フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ
・ハニーデュークス
・フィルチの没収品店
・オリバンダーの店
・バタービール・カート ※「三本の箒」前
・マジック・ニープ・カート
・オリバンダーの店横グッズカート
・フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ前グッズカート
■ホグワーツ城内を探検
さらに、9月1日（火）から2027年1月17日（日）の期間限定で、映画の世界を再現したホグワーツ城内を、特別なルートで実際に歩いて巡るアトラクション「ホグワーツ・キャッスルウォーク」が復活。
それから「バック・トゥ・ホグワーツ」開催期間中、パーク公式のファンプログラム「USJファン（無料）」に登録された人を対象に、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」を訪れると獲得できる期間限定デジタルバッジを用意。毎週異なるデザインが登場するほか、4種類のバッジをすべて集めると、5つ目のスペシャルデジタルバッジを獲得できる。
そのほか、9月2日（水）からは、「百味ビーンズ」の広告をイメージしたオリジナルステッカーの配布も。アニバーサリー・イベントの新情報は、今後も随時発表予定だ。
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） ＆ Warner Bros． Entertainment Inc． Publishing Rights （C） J．K． Rowling．
TM ＆ （C） Universal Studios ＆ Amblin Entertainment
Universal elements and all related indicia TM ＆（C） 2026 Universal Studios． All rights reserved．