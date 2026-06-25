スウェーデン戦の行方にスペインメディアも注目！ キーマンに指名した選手は？「日本の命運を握る存在」「彼が長年の課題を解決した」【W杯】
北中米ワールドカップを戦う日本代表は、ここまで１勝１分でグループFの２位。現地時間６月25日には、グループステージ突破を懸けて最終節でスウェーデンと対戦する。 初戦で強豪オランダに２−２で引き分け、続く２戦目でチュニジアを４−０で粉砕した日本に対しては、列強国のメディアも注目しているようだ。スペイン紙『アス』は、スウェーデン戦に臨む日本代表を特集。その中で、「日本の命運を握る存在」としてGKの鈴木彩艶を推した。 記事では「鈴木は日本にとって長年の課題だったGKのタレント不足を解決した。ガーナ人の父と日本人の母のもとに生まれ、これまでの日本人GKとは一線を画すフィジカルを誇っている。“サムライブルー”にとって、もっとも頼りになる守備の要だ」と称賛している。
現在23歳の彩艶は、ここまでオランダ戦とチュニジア戦の２試合にフル出場。オランダ戦では開始早々に相手FWドニエル・マレンの決定的なシュートを防ぐなど、好パフォーマンスを見せて勝点１獲得に大きく貢献した。 続くチュニジア戦では、４分にロングボールを蹴ると見せかけてCBの冨安健洋に細かくパスを繋ぎ、先制点の起点になるなど、ビルドアップでも存在感を見せた。 ３戦目に戦うスウェーデンはヴィクトル・ヨケレス、アレクサンデル・イサクという強力な２トップを擁している。このワールドクラスのアタッカーを相手に、彩艶を中心とした日本の守備陣がどれだけのパフォーマンスを見せられるかどうかが、試合の焦点になりそうだ。構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
現在23歳の彩艶は、ここまでオランダ戦とチュニジア戦の２試合にフル出場。オランダ戦では開始早々に相手FWドニエル・マレンの決定的なシュートを防ぐなど、好パフォーマンスを見せて勝点１獲得に大きく貢献した。 続くチュニジア戦では、４分にロングボールを蹴ると見せかけてCBの冨安健洋に細かくパスを繋ぎ、先制点の起点になるなど、ビルドアップでも存在感を見せた。 ３戦目に戦うスウェーデンはヴィクトル・ヨケレス、アレクサンデル・イサクという強力な２トップを擁している。このワールドクラスのアタッカーを相手に、彩艶を中心とした日本の守備陣がどれだけのパフォーマンスを見せられるかどうかが、試合の焦点になりそうだ。構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部