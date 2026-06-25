日本代表のグループステージ突破条件は？ スウェーデンに引き分けても首位通過の可能性、仮に敗れると…【W杯】
日本代表はグループステージ最終戦でスウェーデンと対戦する。決勝トーナメント進出の行方は、日本対スウェーデン、そして同時刻に行なわれるチュニジア対オランダの結果によって決まる。
まず、日本がスウェーデンに勝利すれば、他会場の結果に関係なく決勝トーナメント進出が決定する。チュニジアがオランダに勝つ、もしくは引き分ければ、日本は首位通過。オランダが勝利した場合は、日本とオランダが勝点で並ぶため、首位か２位かは得失点差などの順位決定基準によって決まる。
日本がスウェーデンと引き分けた場合も、チュニジアがオランダに勝てば首位通過が決定する。チュニジア対オランダ戦がドローの時は、日本とオランダが勝点と得失点差で並ぶため、首位か２位かは総得点などの順位決定基準に委ねられる。一方、オランダが勝利すれば、日本は２位で決勝トーナメント進出となる。
日本がスウェーデンに敗れた場合は、チュニジア対オランダの結果によって明暗が分かれる。チュニジアがオランダに勝利した場合、日本とオランダが勝点で並ぶため、２位か３位かは得失点差や総得点などの順位決定基準によって決まる。
チュニジアとオランダが引き分けた場合、あるいはオランダが勝利すれば、日本はグループ３位となる。そのときの決勝トーナメント進出の行方は、他会場の結果も踏まえて決まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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まず、日本がスウェーデンに勝利すれば、他会場の結果に関係なく決勝トーナメント進出が決定する。チュニジアがオランダに勝つ、もしくは引き分ければ、日本は首位通過。オランダが勝利した場合は、日本とオランダが勝点で並ぶため、首位か２位かは得失点差などの順位決定基準によって決まる。
日本がスウェーデンに敗れた場合は、チュニジア対オランダの結果によって明暗が分かれる。チュニジアがオランダに勝利した場合、日本とオランダが勝点で並ぶため、２位か３位かは得失点差や総得点などの順位決定基準によって決まる。
チュニジアとオランダが引き分けた場合、あるいはオランダが勝利すれば、日本はグループ３位となる。そのときの決勝トーナメント進出の行方は、他会場の結果も踏まえて決まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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