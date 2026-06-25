「マルタイラーメン」が25日夕、X（旧ツイッター）でトレンド1位となった。同日にプロ野球・ソフトバンクの正木智也外野手にマルタイラーメン188食分が贈呈されたことを受けて急上昇した。

みずほペイペイドームでは「マルタイ棒ラーメンポール」に打球が直撃した場合、マルタイラーメン1年分が贈られることになっている。

前日24日のオリックス戦で正木がポール際に放った8号先頭打者アーチは、当初こそ直撃と認定され場内アナウンスもされたが、検証した結果、“直撃”は取り消しとなっていた。

それでも、株式会社マルタイ（本社・福岡市）から打球速度188・5キロでのポール際への本塁打を称えたいとの申し出があり、今回の188食分の贈呈が実現した。

正木は「これから1年分、2年分、3年分とマルタイラーメンをたくさんいただけるくらいホームランを打てるように励んでいきたいと思います」と話している。

今回の贈呈にインターネット上では「マルタイラーメンの温情、あったけえ…」「粋だねえ」「マルタイラーメン食べたくなってきた」「マルタイラーメン美味しいもんね 二転三転してて笑える」などの声が上がっている。