金沢市北部で運行されている予約制の乗り合いタクシーが好評です。昨年度の利用回数が過去最も多くなったことがわかりました。



25日、金沢市の森本駅前に到着した1台の車。



乗り合いタクシー「チョイソコかなざわ」です。



乗合タクシーは、利用者が希望する時間や場所を予約し、他の乗客と乗り合わせる仕組みで、金沢市の支援を受けて運行されています。





乗車距離に関わらず、運賃は1回につき300円から400円。

■利用者：

「何回も利用しているんです。お医者さんに行くときとか買い物に行くときとか。(普通のタクシーだと)森本からだと4000円するから」



路線バスの運行が減った金沢市北部の6地区で運行し、行き先の多くは駅や病院のほか、買い物など。



利用者の大半は、65歳以上の高齢者で、自動車の免許を返納した人も多いという事です。



■免許返納した利用者：

「年も年だし子供たちに免許で迷惑をかけるのも嫌だし、免許を返納したので(利用している)。(乗り合いタクシーが)もっと増えてほしい」

その利用数は、年々増えていて、昨年度は6200回余りと過去最多となりました。



金沢市の担当者は、こうした現状に手応えを感じています。



■金沢市交通政策課・高田 耕太郎 課長：

「特に高齢者の方の外出機会の創出につながるかなというふうに思っております。こういうサ ービスを使いながら、買い物とかお出掛けとか、そういったところで外出することで健康面でもプラスになるようなこともあると思いますので、より多く使っていただいて、充実した生活というのにつながっていけば」



高齢化社会の新たな交通手段、乗り合いタクシー。



地域の足として少しずつ定着しつつあります。

