【THE SHOOTER - Gaming Monitor 27"】 6月26日 発売予定 価格： スタンド付属 59,980円 スタンドレス 56,980円

MSYが展開するブランド・GRAPHTから、27インチモニター「THE SHOOTER - Gaming Monitor 27"」が6月26日に発売される。価格はスタンド付属が59,980円、スタンドレスが56,980円。

FPSプレーヤー向けの機能に特化したシリーズ「THE SHOOTER」より、320Hz・残像低減機能「MPCS TECH」を搭載した27インチQD-Mini LEDモニターが登場する。

「MPCS TECH」は、高い明瞭さと本来の明るさを維持しながら、動きが多い部分を検知し、残像感やブレを大幅に低減する機能。画面全体が暗くならずMini LEDの明るさ・鮮やかさと、有機ELに迫るキレの両方を実現する。

本製品は27インチの画面サイズで敵を大きく確認できるほか、動きの激しいシーンでもブレを抑えた視認性に配慮した設計が特徴。モニタースタンド同梱モデルに加え、モニターアームでの使用を前提とし、その分の価格を抑えたスタンドレスモデルの2タイプが展開される。

□「THE SHOOTER - Gaming Monitor 27"（スタンド付属）」のページ

敵を大きく視認しやすい27インチ。遠方のオブジェクトも細部まで描写するWQHD解像度

コアFPSユーザーのニーズに応える320Hzの高速リフレッシュレート

1,152分割エリアによる明るさ制御×量子ドット（QD）技術の相乗効果で敵が明瞭に

残像を残さない、だから敵を追える ―残像低減機能「MPCS TECH」

スタンドレスモデル（SLモデル）も選択可能

フラットな形状のスタンドで、モニター下を有効活用

THE SHOOTER - Gaming Monitor 27" スタンド付属

THE SHOOTER - Gaming Monitor 27" スタンドレス