アジア株 総じて上昇、香港株は大幅反落 アジア株 総じて上昇、香港株は大幅反落

東京時間17:41現在

香港ハンセン指数 23076.91（-335.27 -1.43%）

中国上海総合指数 4120.28（+9.47 +0.23%）

台湾加権指数 46255.26（+211.66 +0.46%）

韓国総合株価指数 8930.30（+459.28 +5.42%）

豪ＡＳＸ２００指数 8748.65（-59.75 -0.68%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77564.50（+573.28 +0.74%）



２５日のアジア株は総じて上昇。米半導体大手マイクロン・テクノロジーの好決算を受けて、市場のセンチメントが好転しており、ハイテク株を中心に買いが広がった。韓国株は大幅続伸。マイクロンの好決算を追い風に、ＳＫハイニックスやサムスン電子が上げを主導した。香港株は大幅反落。香港は金融政策を米国に連動させており、米国での利上げ観測の高まりが売りにつながった。豪州株も反落となり、ヘルスケアや一般消費財が上昇したものの、エネルギー、素材、金融の下げが響いた。



上海総合指数は小幅続伸。コンピューター部品メーカーの海光信息技術や半導体メーカーの兆易創新科技、ガラス繊維の製造・販売を手がける中国巨石、通信機器メーカーの江蘇中天科技などが買われる一方で、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）や金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）が売られた。



香港ハンセン指数は大幅反落。オンライン旅行代理店の携程旅行網（トリップ・ドット・コム・グループ）や光学機器メーカーの舜宇光学科技（サニー・オプティカル・テクノロジー）、アルミニウム製品メーカーの中国宏橋集団（チャイナ・ホンチャオ・グループ）が売られたほか、電子商取引大手のアリババ・グループ・ホールディング、医薬品メーカーの中国生物製薬（シノ・バイオファーマシューティカル）も下落した。



豪ＡＳＸ２００指数は反落。医療情報会社のプロ･メディカスや家電メーカーのブレビル・グループが買われる一方で、石油・ガス探鉱会社のカルーン・エナジー、石油・ガス会社のビーチ・エナジー、資源・鉱山大手のＢＨＰグループ、金融持ち株会社のＡＮＺグループ・ホールディングスが売られた。

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