ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７６、伊７２ｂｐと水準は落ち着く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%）
ドイツ　　　　2.865
フランス　　　3.628（+76）
イタリア　　　3.586（+72）
スペイン　　　3.336（+47）
オランダ　　　2.982（+12）
ギリシャ　　　3.544（+68）
ポルトガル　　　3.236（+37）
ベルギー　　　3.418（+55）
オーストリア　3.113（+25）
アイルランド　3.037（+17）
フィンランド　3.219（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）