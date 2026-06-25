ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７６、伊７２ｂｐと水準は落ち着く
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７６、伊７２ｂｐと水準は落ち着く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%）
ドイツ 2.865
フランス 3.628（+76）
イタリア 3.586（+72）
スペイン 3.336（+47）
オランダ 2.982（+12）
ギリシャ 3.544（+68）
ポルトガル 3.236（+37）
ベルギー 3.418（+55）
オーストリア 3.113（+25）
アイルランド 3.037（+17）
フィンランド 3.219（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%）
ドイツ 2.865
フランス 3.628（+76）
イタリア 3.586（+72）
スペイン 3.336（+47）
オランダ 2.982（+12）
ギリシャ 3.544（+68）
ポルトガル 3.236（+37）
ベルギー 3.418（+55）
オーストリア 3.113（+25）
アイルランド 3.037（+17）
フィンランド 3.219（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）