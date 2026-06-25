台風7号は、27日の明け方から朝にかけて、高知県に最も接近する見込みです。



台風7号は、25日午後3時には、沖縄県・宮古島の南東にあって1時間に15キロの速さで北東に進んでいます。



中心気圧は985ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルとなっています。26日には、鹿児島県奄美市の西を通って北東に進み、その後、九州・四国の南側の太平洋を通過し27日午後3時には、東海地方に抜ける見込みです。





また、画面の右側にある台風8号は、26日午後3時には、日本の南側の太平洋を北に進み、27日には、温帯低気圧に変わる見込みです。気象台によりますと、台風7号は、27日の明け方から朝にかけて高知県に最も接近する見込みです。また、台風8号による、高知県への影響はないということです。台風7号の接近にともない、県内では、27日午前0時から正午にかけて、1時間の雨の量が多い所で、50ミリから60ミリとなる見込みです。■高知地方気象台・上甲実予報官「今回の台風の特徴としては、すでに梅雨前線の影響で大雨になっている所があるというところにある。普段だと、このぐらいだと何も起こらないっていうような所でも、浸水しやすかったり、土砂崩れが起きたりとか、そういった所が出てきますので、いつもとは違って、もう一段危機意識を高めていただければ」気象台では、梅雨前線の影響で県内では雨が続き降り始めからの雨の量は27日の正午までに多い所で500ミリを超える見込みで、平時と比べて土砂災害発生の危険度が高まっているとしています。気象台では、台風が県内に接近する27日は、低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害・強風・高波に十分注意するよう呼びかけています。