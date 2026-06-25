【旅猿イベント】ジミー大西、今の年齢に驚き広がる “引退”よぎり社長に相談も…まさか
日本テレビ系バラエティー『東野・岡村の旅猿 プライベートでごめんなさい…』のリアルイベント「東野・岡村の旅猿ライブ完全プライベートでごめんなさい…」が24日、東京・YOSHIMOTO ROPPONGI THEATERで行われた。数々の伝説を作り、東野・岡村を常に翻弄し続けてきた名物ゲスト・ジミー大西とともに、東野幸治、岡村隆史がトークを繰り広げていった。
【写真】楽しそう！東野＆岡村がジミー大西と爆笑トーク
まずは東野・岡村の2人が登場すると、満席の会場から大きな拍手と歓声が。改めて、2人で『旅猿』誕生からの経緯などをひとしきり話していった後、東野が「岡村さんが一番大好きな芸人さん」として、ジミーを呼び込んだ。
登場するなり、らしさ全開のジミーに、東野も「生ジミーすごいでしょう（笑）？」とニヤリ。ジミーの年齢が62歳であることが明かされると、会場からどよめきが起こる一幕もあった。そんなジミーだが“引退”を考えていたことも明かし「この間社長室にいって。僕は65歳で引退しますって。年金ももらえるから『テレビも舞台も絵もやめます』と。社長から『どうしはるんですか、お金？』って言われて『年金だけでは少ないので、会社からもちょっともらってもいいですか』って言って」とジミー節をさく裂。
東野と岡村から「引退するのに、吉本からお金をもらうってことですか（笑）？」とツッコミを入れられると、ジミーは「そうしたら、社長から『もっと頭整理してから来てください』って言われたんです」とあっけらかんと打ち明けて、さらに笑いが広がっていた。
配信チケットは7月22日正午まで発売されており、見逃し配信期間は同日中までとなっている。
【写真】楽しそう！東野＆岡村がジミー大西と爆笑トーク
まずは東野・岡村の2人が登場すると、満席の会場から大きな拍手と歓声が。改めて、2人で『旅猿』誕生からの経緯などをひとしきり話していった後、東野が「岡村さんが一番大好きな芸人さん」として、ジミーを呼び込んだ。
東野と岡村から「引退するのに、吉本からお金をもらうってことですか（笑）？」とツッコミを入れられると、ジミーは「そうしたら、社長から『もっと頭整理してから来てください』って言われたんです」とあっけらかんと打ち明けて、さらに笑いが広がっていた。
配信チケットは7月22日正午まで発売されており、見逃し配信期間は同日中までとなっている。