ANYCOLORが運営するVTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「にじさんじ甲子園2026」のグッズを7月4日12時から、にじさんじオフィシャルストアにて販売することを発表した。

【画像あり】タオルやマフラーにはライバーにちなんだデザインに ラインナップ一覧

「にじさんじ甲子園」は、コナミデジタルエンタテインメントの野球ゲーム最新作『パワフルプロ野球2026-2027』を使用し、10名の監督ライバーが「栄冠ナイン」モードで選手を3年間かけて育成、試合を行い頂点を争うゲームイベント。

育成するキャラクターはいずれも「にじさんじ」および「NIJISANJI EN」所属のライバーで、各監督が使用する選手は事前のドラフト会議で決定する。今年で7年連続開催となる夏の一大イベントで、昨年に引き続き3D形式での配信となる。

今回登場するのは、監督として参加する宇佐美リト、狂蘭 メロコ、小柳ロウ、榊ネス、七瀬すず菜、フレン・E・ルスタリオ、不破湊、星川サラ、本間ひまわり、ローレン・イロアスが率いる各チームを応援するグッズ。ラインナップはTシャツ＆レプリカチケットセット、マフラータオル、にじぱぺ甲子園Tシャツ、応援うちわ、ミニキャップキーホルダーの5種類で、いずれも全10種展開となる。

価格はTシャツ＆レプリカチケットセットが各4,800円（税込）、マフラータオルが各2,800円（税込）、にじぱぺ甲子園Tシャツが各1,500円（税込）、応援うちわが各600円（税込）、ミニキャップキーホルダーが各2,700円（税込）。各商品はお1人様1会計につき各5点までの購入制限が設けられている。

なお、8月2日23時59分までの購入分は本戦配信日までに届けられる予定。それ以降の購入分は順次発送となり、注文日によっては本戦に間に合わない場合もある。

（文＝リアルサウンドテック編集部）