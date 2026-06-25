骨折で今大会絶望のカナダMFコネがスタジアムに帰還…ファンから温かい声援を受ける
北中米W杯の残り試合を負傷により欠場するカナダ代表MFイスマエル・コネがピッチへと戻り、観衆からスターティングオベーションで迎えられた。英『ミラー』が報じている。
現地時間18日に行われたグループB第2節カナダ対カタール代表に先発出場したコネ。中盤の底に入って積極的にボールに絡み、攻撃にリズムを生み出すなど存在感を示していたが、後半12分にアクシデントに見舞われる。
左サイドでボールを受けた際に、後方からMFアシム・マディボのチャージを受けて負傷。ピッチに倒れ込んだコネの左足は不自然な方向に曲がってしまい、両チームの選手は心配そうに見守り、接触したマディボも呆然とするしかなかった。
担架で運び出される際、スタンドから大きな拍手が贈られると、コネは上半身を起こして声援に応えたものの、左足の脛骨と腓骨に骨折が確認され、手術を実施。今大会中の復帰は絶望となり、ファウルを犯したマディボには5試合の出場停止処分が下された。
そして、1位で最終節を迎えたカナダは24日、首位通過を賭けて2位のスイス代表と対戦。この一戦に、コネが車椅子に乗ってピッチに姿を現すと、スタジアムに詰めかけたファンはスタンディングオベーションで迎え入れ、温かい声援を贈った。所属クラブのサッスオーロによると、手術が成功したコネは近日中にリハビリのプログラムを開始するようだ。
なお、2-1で勝利したスイスが首位通過を決め、2位となったカナダも史上初の決勝トーナメント進出を決めている。
現地時間18日に行われたグループB第2節カナダ対カタール代表に先発出場したコネ。中盤の底に入って積極的にボールに絡み、攻撃にリズムを生み出すなど存在感を示していたが、後半12分にアクシデントに見舞われる。
左サイドでボールを受けた際に、後方からMFアシム・マディボのチャージを受けて負傷。ピッチに倒れ込んだコネの左足は不自然な方向に曲がってしまい、両チームの選手は心配そうに見守り、接触したマディボも呆然とするしかなかった。
そして、1位で最終節を迎えたカナダは24日、首位通過を賭けて2位のスイス代表と対戦。この一戦に、コネが車椅子に乗ってピッチに姿を現すと、スタジアムに詰めかけたファンはスタンディングオベーションで迎え入れ、温かい声援を贈った。所属クラブのサッスオーロによると、手術が成功したコネは近日中にリハビリのプログラムを開始するようだ。
なお、2-1で勝利したスイスが首位通過を決め、2位となったカナダも史上初の決勝トーナメント進出を決めている。