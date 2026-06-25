通勤通学時間帯での地震でした。

けさ、岩手県沖で起きた地震で、山形県内では村山市と中山町で最大震度４のやや強い揺れを観測しました。

県内で大きな被害はありませんでしたが、交通機関に乱れが出るなど影響が出ました。

【写真を見る】通勤通学の時間帯に…県内最大震度4を観測 新幹線など約2400人に影響出るも、現在は平常運行に（山形）

気象庁によりますと、きょう午前７時３０分ごろ岩手県沖を震源とする地震が発生し、青森県階上町で最大震度６強を観測しました。

震源の深さは４４キロ、地震の規模を示すマグニチュードは７．２と推定されています。

県内では、村山市と中山町で最大震度４を観測したほか、広い範囲で震度３を観測しました。

■一部列車に遅れ 駅で立ち往生する姿も

西村雛妃アナウンサー「ＪＲ山形駅の改札前です。８時３分の東京行、９時１分の新庄行の新幹線はもうついていて、乗客も乗っているが、いつ出発するかわからない」

地震の影響で山形新幹線が一時運転見合わせとなり、ＪＲ山形駅では運行状況を確認する人の姿が見られました。

東京に向かう人は「東京に行く予定です。９時発の新幹線で帰る予定だったが止まっているということで。ただその前の電車が動き出したので、そろそろ動くのかなと」

■およそ２４００人に影響 現在は平常運転に

山形新幹線は午前９時半ごろに運転を再開しましたが、ダイヤは乱れ、上り下り合わせて５本に最大１時間１８分の遅れが出るなど、在来線と合わせておよそ２４００人に影響が出ました。

現在は平常運行になっています。

気象庁は、今後１週間程度は最大震度６強程度の揺れに注意するよう呼びかけています。