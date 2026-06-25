きのう、山形県鶴岡市田麦俣で男性がクマに襲われけがをしました。

【写真を見る】タケノコとりでクマに襲われた男性 ラジオ鳴らすもクマに噛まれ負傷…スプレー使う余裕なし きょうも県内各地でクマ目撃（山形）

男性はクマよけのためラジオを鳴らしていましたが、クマに噛みつかれたということです。

きのう午前８時半ごろ、鶴岡市田麦俣の湯殿山スキー場から東におよそ２．６キロの山中で、市内に住む４１歳の会社員の男性がクマに襲われました。

男性は腰の右側を噛まれるなどしましたが、自力で下山し、命に別状はないということです。

■クマよけスプレー持参も、使う余裕なく…

警察によりますと、男性は午前２時半ごろから仲間と２人で山に入り、別々にタケノコ採りをしていました。

そして、午前８時半ごろに親子のクマに遭遇し、子グマが男性に向かってきたということです。

市によりますと、男性は当時、クマよけのためラジオを鳴らした状態でした。

また、クマよけスプレーも持参していましたが、急にクマが現れたため、噴射する余裕はなかったということです。

男性はクマに噛みつかれた後、知人とともにクマを刺激しないよう後ずさりしながらその場を立ち去り、病院で手当てを受けたということです。

■きょうも各地で目撃 小学校では登下校の対策も

県内ではきょうも各地でクマが目撃されています。

南陽市上野ではきょう午前１１時ごろ、旧ハイジアパークから南東におよそ４００メートル付近の道路で体長およそ１メートルのクマ１頭が目撃されました。

上山市原口でもきょう午後０時４０分ごろクマ１頭が目撃されています。

これを受け、近くにある宮川小学校は、来週３０日まで保護者に児童の送迎をお願いするとしています。