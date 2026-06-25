山形市の至誠堂総合病院で、医療用麻薬を適切に管理せず在庫などについて虚偽の届け出をしていたとして、至誠堂総合病院と当時の病院の薬局長が麻薬取締法違反の疑いで書類送検されました。

【写真を見る】麻薬34品目をロッカー等に隠す…病院と元薬局長を書類送検 院外への流出は確認されず 病院「重く受け止めている」（山形）

麻薬取締法違反の疑いできのう書類送検されたのは、社会医療法人松柏会至誠堂総合病院と、当時の病院の薬局長で東根市に住む６６歳の薬剤師の男です。

法人と当時の薬局長はおととし１０月ごろから去年２月ごろにかけ、病院で管理しなければならない医療用麻薬３４品目を適切に管理せず、さらに医療用麻薬１４品目の在庫や払い出し数量などについて県に虚偽の届け出を提出した疑いが持たれています。

麻薬取締部によりますと、法人と当時の病院の薬局長は共に容疑を認めているということです。

■麻薬は“隠していた” 院外への流出は確認されず

管理のされていなかった医療用麻薬は廃棄される予定のものでしたが、当時の薬局長は帳簿に記載せず、ロッカーや机などに隠していたということです。

麻薬の病院外への流出は確認されていません。

社会医療法人松柏会至誠堂総合病院では、「病院組織として内部統制機能を発揮できず、不正を長年にわたり把握できなかったことを重く受け止めております」などとコメントしています。