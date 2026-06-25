　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月25日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 215(　　 113)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　63(　　　63)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 850(　　 850)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 187(　　 187)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1313(　　1313)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 9(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　10(　　　10)

◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 5(　　　 0)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2228(　　1242)
　　　　　 　 　12月限　　　　　11(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　78(　　　64)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　8394(　　2876)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　77(　　　37)
　　　　　 　 　 9月限　　　 77617(　 44051)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1197(　　 693)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　3642(　　1500)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　43(　　　27)
　　　　　 　 　 9月限　　　 44831(　 21957)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 139(　　 139)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 381(　　 381)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　18(　　　18)
　　　　　 　 　 9月限　　　　4076(　　4076)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 504(　　 504)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　18(　　　18)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 192(　　 192)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 4(　　　 4)
　　　　　 　 　 9月限　　　 18964(　 18964)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース