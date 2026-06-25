主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月25日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月25日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 215( 113)
TOPIX先物 9月限 63( 63)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 9月限 850( 850)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 187( 187)
日経225ミニ 9月限 1313( 1313)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 9( 0)
TOPIX先物 9月限 10( 10)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2228( 1242)
12月限 11( 7)
TOPIX先物 9月限 78( 64)
日経225ミニ 7月限 8394( 2876)
8月限 77( 37)
9月限 77617( 44051)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1197( 693)
12月限 1( 1)
日経225ミニ 7月限 3642( 1500)
8月限 43( 27)
9月限 44831( 21957)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 139( 139)
日経225ミニ 7月限 381( 381)
8月限 18( 18)
9月限 4076( 4076)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 504( 504)
12月限 4( 4)
TOPIX先物 9月限 18( 18)
日経225ミニ 7月限 192( 192)
8月限 4( 4)
9月限 18964( 18964)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 215( 113)
TOPIX先物 9月限 63( 63)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 9月限 850( 850)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 187( 187)
日経225ミニ 9月限 1313( 1313)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 9( 0)
TOPIX先物 9月限 10( 10)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2228( 1242)
12月限 11( 7)
TOPIX先物 9月限 78( 64)
日経225ミニ 7月限 8394( 2876)
8月限 77( 37)
9月限 77617( 44051)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1197( 693)
12月限 1( 1)
日経225ミニ 7月限 3642( 1500)
8月限 43( 27)
9月限 44831( 21957)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 139( 139)
日経225ミニ 7月限 381( 381)
8月限 18( 18)
9月限 4076( 4076)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 504( 504)
12月限 4( 4)
TOPIX先物 9月限 18( 18)
日経225ミニ 7月限 192( 192)
8月限 4( 4)
9月限 18964( 18964)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース