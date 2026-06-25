主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月25日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月25日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 9891( 4498)
TOPIX先物 9月限 1595( 1581)
日経225ミニ 9月限 4320( 4292)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 126( 0)
TOPIX先物 9月限 525( 411)
日経225ミニ 9月限 491( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 46( 0)
TOPIX先物 9月限 664( 488)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1336( 766)
TOPIX先物 9月限 1060( 808)
日経225ミニ 9月限 4341( 4144)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 889( 889)
TOPIX先物 9月限 536( 241)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 9月限 14( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3179( 1770)
12月限 63( 25)
TOPIX先物 9月限 438( 226)
日経225ミニ 7月限 9002( 3794)
8月限 320( 154)
9月限 83276( 37532)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1095( 801)
12月限 27( 19)
日経225ミニ 7月限 3328( 1280)
8月限 101( 65)
9月限 38520( 22664)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 9( 9)
日経225ミニ 7月限 603( 603)
8月限 50( 50)
9月限 4683( 4683)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 843( 843)
12月限 24( 24)
日経225ミニ 7月限 360( 360)
8月限 33( 33)
9月限 23955( 23955)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 9891( 4498)
TOPIX先物 9月限 1595( 1581)
日経225ミニ 9月限 4320( 4292)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 126( 0)
TOPIX先物 9月限 525( 411)
日経225ミニ 9月限 491( 0)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 46( 0)
TOPIX先物 9月限 664( 488)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1336( 766)
TOPIX先物 9月限 1060( 808)
日経225ミニ 9月限 4341( 4144)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 889( 889)
TOPIX先物 9月限 536( 241)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 9月限 14( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3179( 1770)
12月限 63( 25)
TOPIX先物 9月限 438( 226)
日経225ミニ 7月限 9002( 3794)
8月限 320( 154)
9月限 83276( 37532)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1095( 801)
12月限 27( 19)
日経225ミニ 7月限 3328( 1280)
8月限 101( 65)
9月限 38520( 22664)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 9( 9)
日経225ミニ 7月限 603( 603)
8月限 50( 50)
9月限 4683( 4683)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 843( 843)
12月限 24( 24)
日経225ミニ 7月限 360( 360)
8月限 33( 33)
9月限 23955( 23955)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース