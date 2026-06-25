　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月25日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　9891(　　4498)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1595(　　1581)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4320(　　4292)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 126(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 525(　　 411)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 491(　　　 0)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　46(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 664(　　 488)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1336(　　 766)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1060(　　 808)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4341(　　4144)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 889(　　 889)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 536(　　 241)

◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　　14(　　　 0)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3179(　　1770)
　　　　　 　 　12月限　　　　　63(　　　25)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 438(　　 226)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　9002(　　3794)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 320(　　 154)
　　　　　 　 　 9月限　　　 83276(　 37532)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1095(　　 801)
　　　　　 　 　12月限　　　　　27(　　　19)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　3328(　　1280)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 101(　　　65)
　　　　　 　 　 9月限　　　 38520(　 22664)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 9(　　　 9)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 603(　　 603)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　50(　　　50)
　　　　　 　 　 9月限　　　　4683(　　4683)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 843(　　 843)
　　　　　 　 　12月限　　　　　24(　　　24)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 360(　　 360)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　33(　　　33)
　　　　　 　 　 9月限　　　 23955(　 23955)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース