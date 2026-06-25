外国証券 先物取引高情報まとめ（6月25日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月25日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 8160( 8135)
12月限 23( 23)
TOPIX先物 9月限 6269( 6269)
日経225ミニ 7月限 5596( 5596)
8月限 44( 44)
9月限 204232( 204232)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5956( 5944)
12月限 46( 46)
TOPIX先物 9月限 7040( 7040)
日経225ミニ 7月限 5645( 5645)
8月限 88( 88)
9月限 122651( 122651)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 308( 78)
12月限 1808( 0)
TOPIX先物 9月限 144( 144)
日経225ミニ 7月限 5( 5)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1329( 177)
TOPIX先物 9月限 1505( 1499)
日経225ミニ 7月限 408( 408)
9月限 5771( 5743)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 681( 681)
12月限 16( 16)
TOPIX先物 9月限 1037( 1037)
日経225ミニ 7月限 218( 218)
8月限 32( 32)
9月限 5010( 5010)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 119( 119)
TOPIX先物 9月限 1606( 1606)
日経225ミニ 9月限 1795( 1791)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4984( 4984)
TOPIX先物 9月限 5822( 5822)
日経225ミニ 7月限 3448( 3448)
9月限 54823( 54823)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 118( 106)
TOPIX先物 9月限 129( 129)
日経225ミニ 9月限 2050( 2050)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 63( 63)
TOPIX先物 9月限 550( 550)
日経225ミニ 9月限 1539( 1539)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 95( 95)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 111( 111)
TOPIX先物 9月限 100( 100)
日経225ミニ 7月限 24( 24)
8月限 6( 6)
9月限 884( 884)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 8160( 8135)
12月限 23( 23)
TOPIX先物 9月限 6269( 6269)
日経225ミニ 7月限 5596( 5596)
8月限 44( 44)
9月限 204232( 204232)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5956( 5944)
12月限 46( 46)
TOPIX先物 9月限 7040( 7040)
日経225ミニ 7月限 5645( 5645)
8月限 88( 88)
9月限 122651( 122651)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 308( 78)
12月限 1808( 0)
TOPIX先物 9月限 144( 144)
日経225ミニ 7月限 5( 5)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1329( 177)
TOPIX先物 9月限 1505( 1499)
日経225ミニ 7月限 408( 408)
9月限 5771( 5743)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 681( 681)
12月限 16( 16)
TOPIX先物 9月限 1037( 1037)
日経225ミニ 7月限 218( 218)
8月限 32( 32)
9月限 5010( 5010)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 119( 119)
TOPIX先物 9月限 1606( 1606)
日経225ミニ 9月限 1795( 1791)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4984( 4984)
TOPIX先物 9月限 5822( 5822)
日経225ミニ 7月限 3448( 3448)
9月限 54823( 54823)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 118( 106)
TOPIX先物 9月限 129( 129)
日経225ミニ 9月限 2050( 2050)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 63( 63)
TOPIX先物 9月限 550( 550)
日経225ミニ 9月限 1539( 1539)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 95( 95)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 111( 111)
TOPIX先物 9月限 100( 100)
日経225ミニ 7月限 24( 24)
8月限 6( 6)
9月限 884( 884)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース