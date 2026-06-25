　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月25日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　8160(　　8135)
　　　　　 　 　12月限　　　　　23(　　　23)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　6269(　　6269)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　5596(　　5596)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　44(　　　44)
　　　　　 　 　 9月限　　　204232(　204232)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　5956(　　5944)
　　　　　 　 　12月限　　　　　46(　　　46)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　7040(　　7040)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　5645(　　5645)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　88(　　　88)
　　　　　 　 　 9月限　　　122651(　122651)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 308(　　　78)
　　　　　 　 　12月限　　　　1808(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 144(　　 144)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　 5(　　　 5)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1329(　　 177)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1505(　　1499)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 408(　　 408)
　　　　　 　 　 9月限　　　　5771(　　5743)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 681(　　 681)
　　　　　 　 　12月限　　　　　16(　　　16)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1037(　　1037)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 218(　　 218)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　32(　　　32)
　　　　　 　 　 9月限　　　　5010(　　5010)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 119(　　 119)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1606(　　1606)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1795(　　1791)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　4984(　　4984)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　5822(　　5822)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　3448(　　3448)
　　　　　 　 　 9月限　　　 54823(　 54823)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 118(　　 106)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 129(　　 129)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2050(　　2050)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　63(　　　63)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 550(　　 550)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1539(　　1539)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　95(　　　95)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 111(　　 111)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 100(　　 100)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　24(　　　24)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 6(　　　 6)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 884(　　 884)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース