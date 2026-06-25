外国証券 先物取引高情報まとめ（6月25日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月25日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 15788( 13944)
12月限 269( 69)
TOPIX先物 9月限 15337( 14749)
日経225ミニ 7月限 14593( 14593)
8月限 90( 90)
9月限 248662( 248662)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 11568( 10797)
12月限 85( 85)
TOPIX先物 9月限 14750( 14150)
日経225ミニ 7月限 6892( 6892)
8月限 212( 212)
9月限 138710( 138710)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 824( 651)
TOPIX先物 9月限 904( 786)
日経225ミニ 7月限 43( 43)
9月限 4449( 4449)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1071( 895)
TOPIX先物 9月限 4541( 2218)
日経225ミニ 7月限 533( 533)
8月限 3( 3)
9月限 7301( 7225)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3680( 2486)
12月限 4( 4)
TOPIX先物 9月限 4059( 3699)
日経225ミニ 7月限 105( 105)
8月限 11( 11)
9月限 10020( 10020)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1960( 1734)
TOPIX先物 9月限 4461( 4326)
日経225ミニ 9月限 6091( 6073)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 9984( 9703)
12月限 23( 23)
TOPIX先物 9月限 16010( 16010)
日経225ミニ 7月限 7215( 7215)
9月限 124658( 124658)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1026( 449)
12月限 200( 0)
TOPIX先物 9月限 623( 540)
日経225ミニ 9月限 3596( 3596)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3569( 868)
TOPIX先物 9月限 4260( 1348)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 154( 154)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 622( 606)
12月限 1( 1)
TOPIX先物 9月限 545( 545)
日経225ミニ 7月限 37( 37)
8月限 8( 8)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 15788( 13944)
12月限 269( 69)
TOPIX先物 9月限 15337( 14749)
日経225ミニ 7月限 14593( 14593)
8月限 90( 90)
9月限 248662( 248662)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 11568( 10797)
12月限 85( 85)
TOPIX先物 9月限 14750( 14150)
日経225ミニ 7月限 6892( 6892)
8月限 212( 212)
9月限 138710( 138710)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 824( 651)
TOPIX先物 9月限 904( 786)
日経225ミニ 7月限 43( 43)
9月限 4449( 4449)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1071( 895)
TOPIX先物 9月限 4541( 2218)
日経225ミニ 7月限 533( 533)
8月限 3( 3)
9月限 7301( 7225)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3680( 2486)
12月限 4( 4)
TOPIX先物 9月限 4059( 3699)
日経225ミニ 7月限 105( 105)
8月限 11( 11)
9月限 10020( 10020)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1960( 1734)
TOPIX先物 9月限 4461( 4326)
日経225ミニ 9月限 6091( 6073)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 9984( 9703)
12月限 23( 23)
TOPIX先物 9月限 16010( 16010)
日経225ミニ 7月限 7215( 7215)
9月限 124658( 124658)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1026( 449)
12月限 200( 0)
TOPIX先物 9月限 623( 540)
日経225ミニ 9月限 3596( 3596)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3569( 868)
TOPIX先物 9月限 4260( 1348)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 154( 154)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 622( 606)
12月限 1( 1)
TOPIX先物 9月限 545( 545)
日経225ミニ 7月限 37( 37)
8月限 8( 8)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース