　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月25日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 15788(　 13944)
　　　　　 　 　12月限　　　　 269(　　　69)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 15337(　 14749)
日経225ミニ　 　 7月限　　　 14593(　 14593)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　90(　　　90)
　　　　　 　 　 9月限　　　248662(　248662)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 11568(　 10797)
　　　　　 　 　12月限　　　　　85(　　　85)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 14750(　 14150)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　6892(　　6892)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 212(　　 212)
　　　　　 　 　 9月限　　　138710(　138710)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 824(　　 651)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 904(　　 786)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　43(　　　43)
　　　　　 　 　 9月限　　　　4449(　　4449)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1071(　　 895)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4541(　　2218)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 533(　　 533)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 3(　　　 3)
　　　　　 　 　 9月限　　　　7301(　　7225)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3680(　　2486)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4059(　　3699)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 105(　　 105)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　11(　　　11)
　　　　　 　 　 9月限　　　 10020(　 10020)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1960(　　1734)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4461(　　4326)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　6091(　　6073)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　9984(　　9703)
　　　　　 　 　12月限　　　　　23(　　　23)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 16010(　 16010)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　7215(　　7215)
　　　　　 　 　 9月限　　　124658(　124658)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1026(　　 449)
　　　　　 　 　12月限　　　　 200(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 623(　　 540)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3596(　　3596)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3569(　　 868)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4260(　　1348)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 154(　　 154)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 622(　　 606)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 545(　　 545)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　37(　　　37)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 8(　　　 8)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース