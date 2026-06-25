　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。

◯7万1500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　57(　　57)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　11(　　11)
ビーオブエー証券　　　　　　　　10(　　10)
インタラクティブ証券　　　　　　10(　　10)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 7(　　 7)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯7万2000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 177(　　27)
ビーオブエー証券　　　　　　　　10(　　10)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
シティグループ証券　　　　　　 150(　　 0)

◯7万2250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)

◯7万2500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース