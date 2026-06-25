「日経225オプション」7月限プット手口情報（25日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯7万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 57( 57)
BNPパリバ証券 11( 11)
ビーオブエー証券 10( 10)
インタラクティブ証券 10( 10)
JPモルガン証券 7( 7)
楽天証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯7万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 177( 27)
ビーオブエー証券 10( 10)
BNPパリバ証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
シティグループ証券 150( 0)
◯7万2250円プット
取引高(立会内)
楽天証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯7万2500円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯7万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 57( 57)
BNPパリバ証券 11( 11)
ビーオブエー証券 10( 10)
インタラクティブ証券 10( 10)
JPモルガン証券 7( 7)
楽天証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 177( 27)
ビーオブエー証券 10( 10)
BNPパリバ証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
シティグループ証券 150( 0)
◯7万2250円プット
取引高(立会内)
楽天証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯7万2500円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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