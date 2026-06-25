「日経225オプション」7月限コール手口情報（25日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯7万3375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
楽天証券 1( 1)
◯7万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯7万3125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯7万3000円コール
取引高(立会内)
松井証券 80( 80)
楽天証券 75( 73)
ABNクリアリン証券 93( 43)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
SBI証券 25( 13)
BNPパリバ証券 7( 7)
安藤証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
東海東京証券 50( 0)
◯7万2500円コール
取引高(立会内)
楽天証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯7万2250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯7万3375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
楽天証券 1( 1)
◯7万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯7万3125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
取引高(立会内)
松井証券 80( 80)
楽天証券 75( 73)
ABNクリアリン証券 93( 43)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
SBI証券 25( 13)
BNPパリバ証券 7( 7)
安藤証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
東海東京証券 50( 0)
◯7万2500円コール
取引高(立会内)
楽天証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯7万2250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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