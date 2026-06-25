　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。

◯7万3375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 7(　　 7)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯7万3250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)

◯7万3125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯7万3000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
松井証券　　　　　　　　　　　　80(　　80)
楽天証券　　　　　　　　　　　　75(　　73)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　93(　　43)
ソシエテジェネラル証券　　　　　16(　　16)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　25(　　13)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 7(　　 7)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
東海東京証券　　　　　　　　　　50(　　 0)

◯7万2500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)

◯7万2250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース