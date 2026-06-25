　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。

◯7万3375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯7万3250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 0)

◯7万3000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 411(　 411)
野村証券　　　　　　　　　　　 640(　 190)
ソシエテジェネラル証券　　　　 568(　 118)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　88(　　88)
楽天証券　　　　　　　　　　　　69(　　57)
フィリップ証券　　　　　　　　　22(　　22)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　54(　　20)
松井証券　　　　　　　　　　　　13(　　13)
みずほ証券　　　　　　　　　　　10(　　10)
広田証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 3(　　 3)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
日産証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯7万2875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)

◯7万2750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)

◯7万2500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 125(　 125)
ゴールドマン証券　　　　　　　　60(　　60)
みずほ証券　　　　　　　　　　　20(　　20)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　20(　　 8)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 7(　　 7)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)

◯7万2125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　30(　　 0)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース