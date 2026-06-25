長濱ねる、中島健人にあだ名をつけるとしたら？ ケンティー「ちょっと新しくて呼ばれてみたいです」
俳優の長濱ねるが25日、都内で行われた映画『ラブ≠コメディ』（7月3日公開）大ヒット祈願！公開直前イベントに登壇。作中に登場する中島健人演じる神崎麗司のラジオ番組にちなみ、事前募集したお便りに中島と2人で答えていくラジオ公開収録風にトークを展開した。
【写真】お茶目！スイカを前に大きく振りかぶる中島健人
寄せられた中の一つが、「チームで仕事をする時に意識していることは」という質問。長濱はあだ名をつけるようにしているそうで、「周りの人も、なんとなくあの方こう呼ばれてるって親しくなれる糸口になれるように。そういった意味ではチームでの輪もグッと縮まりますし」と語った。長濱自身は幼い時から「ねるそん」と呼ばれており、それを聞いた中島は「かわいらしいですね」と笑顔を浮かべた。
中島にあだ名をつけるとしたらと問われると、長濱は「ケンティス！」と回答。中島は「いいですね、ちょっと新しくて呼ばれてみたいです」と声を弾ませた。
一方で中島は、一丸となるために円陣を組むようにしているという。「それで気持ちを一つにして現場を温めるということは必ずやってるかもしれないです」と明かした。
今作は、“360度全方位イケメン”と称される人気俳優兼アイドル・麗司（中島）が主人公。重厚なドラマへの出演を望みながらも、再び王道ラブコメ作品への出演を依頼され、相手役となるアイドル・南風美里（長濱ねる）との出会いを通じて人生が大きく動き出していく姿を描く。
【写真】お茶目！スイカを前に大きく振りかぶる中島健人
寄せられた中の一つが、「チームで仕事をする時に意識していることは」という質問。長濱はあだ名をつけるようにしているそうで、「周りの人も、なんとなくあの方こう呼ばれてるって親しくなれる糸口になれるように。そういった意味ではチームでの輪もグッと縮まりますし」と語った。長濱自身は幼い時から「ねるそん」と呼ばれており、それを聞いた中島は「かわいらしいですね」と笑顔を浮かべた。
一方で中島は、一丸となるために円陣を組むようにしているという。「それで気持ちを一つにして現場を温めるということは必ずやってるかもしれないです」と明かした。
今作は、“360度全方位イケメン”と称される人気俳優兼アイドル・麗司（中島）が主人公。重厚なドラマへの出演を望みながらも、再び王道ラブコメ作品への出演を依頼され、相手役となるアイドル・南風美里（長濱ねる）との出会いを通じて人生が大きく動き出していく姿を描く。