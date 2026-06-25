直木賞作家の今村翔吾氏（42）が25日、大阪市内で著書「幸村を討て」がOSKでミュージカル化されることを受け、トップスター・翼和希（つばさ・かずき）と制作発表会見に出席した。

小学生の時に読んだ池波正太郎の「真田太平記」に触発され「作家を目指した」という今村氏にとって、同じ題材を扱った同作には特別な思い入れがある。OSK側からのオファーには「ミュージカルになんてできるんかな？と驚きはありましたけど、どうなるか楽しみという方が大きかった」と振り返った。

さらに自身の流儀として「メディアミックスする時は“餅は餅屋”じゃないけど、お任せするというスタンスで、原作者としてはどういう形になっても一緒に盛り上げていきたい」と懐の深さを見せた。

舞台では幸村と、敵役となる徳川家康の2役を翼が演じるのも話題。今村氏は「ぶっちゃけ、関西人って徳川家康嫌いなんですよね」などと笑わせながら「一方で秀吉太閤さんは好きで、それを助けた幸村は“ええやっちゃ”ってなってる。この関西人の血に流れている、中央への反骨心って構図なんで関西の人にはめちゃめちゃ共感してもらえる気はしてます」と関西弁で熱弁を奮い胸を張った。

会見では翼が、同作の主題歌を披露する場面もあり、今村氏は「久々に人の歌聞いて鳥肌が立ちました。“上手”というだけでなくてこれまでの修練を感じましたし、この歌を聞いてさらに楽しみが上がりました」と興奮気味に話していた。

公演は8月27〜30日、大阪・梅田のナレッジシアターで。