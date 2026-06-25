NHKの『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが6月25日、ブログを更新。けさ、青森県で震度6強を観測する大きな地震があったことを受けて、津久井さんも揺れを感じたことを伝えました。

【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さん けさの地震を体感し「これってＡＬＳ罹患者が体は動かないけれど感覚はあるというまぎれもない証明です♡」【ニャンちゅう】





津久井さんは、「ＡＬＳの特徴を体感しました♪（＾Ｏ＾）」と題して、「今朝の地震はベッドで背中全体で感じました♪」と書き出しました。「なんか小刻みな振動が来て それがジワジワ広がっていって あっ地震だなってわかって それから結構長く続いて〜」と、自分が感じたことについて詳細を綴り、「これってＡＬＳ罹患者が 体は動かないけれど感覚はある というまぎれもない証明です♡」と、津久井さんならではの視点で伝えました。









その上で、「それにしても地震は怖いです 発電機の点検しておきます♪（＾Ｏ＾）」と、日頃から地震に対し備えていることも届けました。









津久井さんは、2024年10月の投稿の際、罹患公表から5年が経過したことに触れ、「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と周囲への謝意を述べていました。



続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください」とファンへ健康管理の大切さを呼びかけています。









津久井さんは、1992年からNHK教育テレビ（現・Eテレ）で放送が始まった『ニャンちゅう』シリーズのキャラクター「ニャンちゅう」の声を初回から30年以上にわたって演じてきました。それ以外にも『ちびまる子ちゃん』の「関口くん」役、『ご近所物語』の「西野ジロー」役、『忍たま乱太郎』の「楽呂須太夫」役など、数多くの人気作品で声優を務めてきました。過酷な病と向き合いながらも発信を続けるその姿は、多くの人々に勇気を与えています。









【担当：芸能情報ステーション】