サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、グループリーグ（１次リーグ）Ｆ組の日本は２６日午前８時（日本時間）から、スウェーデンとの第３戦に臨む。

強力なＦＷ陣を擁するスウェーデンの世界ランキングなどを紹介する。（デジタル編集部）

スウェーデンの世界ランキングは？

ＦＩＦＡ世界ランキング（６月１１日現在）では、日本は１８位。２０位のイランを上回り、アジア勢で最上位につけている。

対するスウェーデンは３８位。欧州予選では振るわなかったが、イングランド・プレミアリーグのブライトンやチェルシーなどで指揮を執った経験を持つポッター監督が２０２５年秋に就任して以降、チーム状況は好転。欧州予選プレーオフではウクライナ、ポーランドを破り、８強入りした２０１８年ロシア大会以来となる本大会の出場権を手にした。

ビッグクラブでプレーするヨケレス（アーセナル）、イサク（リバプール）のストライカー２人が並ぶ前線は脅威。長身選手が多くフィジカルにも優れ、鋭いカウンター攻撃も見せる。

今大会は、初戦でチュニジアに５−１と大勝したものの、続くオランダ戦は１−５で大敗。第２戦を終えてオランダ、日本に次ぐＦ組３位だが、第３戦の日本戦の結果次第では上位でグループリーグを突破する可能性も残されており、士気は高い。

日本とはこれまで５度対戦しており、成績は日本の１勝２分け２敗。直近では２００２年の国際親善試合で対戦し、１−１で引き分けた。