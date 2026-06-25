全日本プロレスは25日、3冠ヘビー級選手権試合、世界ジュニアヘビー級選手権、アジアタッグ選手権、全日本プロレスTV認定6人タッグ選手権の開催を発表した。7月19日の後楽園ホール大会でアジアタッグ王者組の青柳亮生、ライジングHAYATO組に24日の新木場大会で挑戦者組決定戦で勝った安斎勇馬、小藤将太組が挑戦する。

7月25日の神戸大会（神戸サンボーホール）では3冠ヘビー級選手権で第76代王者・宮原健斗に綾部蓮が挑戦する。綾部も前日の大会で宮原をアイアン・メイデン（羽折り式飛龍裸絞め）で勝利。「宮原に絶望を味わってもらう」と挑戦表明した。宮原は8度目の防衛戦。世界ジュニアヘビー級選手権は第74代王者・田村男児に“ミスター斉藤”土井成樹が挑戦する。田村も土井にピンフォール負け。「次の挑戦者は俺しかないだろ」と挑発されていた。田村は初防衛戦。

また、7月26日の岐阜大会では全日本プロレスTV認定6人タッグ選手権が行われる。全日本プロレスTV認定6人タッグ選手権は第13代王者組の本田竜輝、羆嵐、立花誠吾に青柳優馬、青柳亮生、矢野安崇が挑戦する。王者組は初防衛戦。