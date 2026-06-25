“ダブル台風” 東海地方への影響は…

【写真を見る】“ダブル台風” 27日(土)に東海地方へ最接近か ホームセンターで聞く注目の防災グッズ 水で膨らむ“土のう”も

（桜沢信司気象予報士 午後2時ごろ 名古屋･中区）

「昼過ぎの名古屋は、本降りの雨です。足下には、たくさん水たまりができています。台風接近前から断続的に雨が降っています」

東海地方への影響はこれから本格化します。24日の降り始めからの雨量は名古屋で30.5ミリのほか、三重県尾鷲市で73.5ミリなどまとまった雨になっています

2つの台風は、この後本州に向けて北上。台風8号に続いて7号が東海地方に接近し、27日は荒れた天気になるおそれがあります。

ホームセンターでは防災コーナーが

名古屋市内のホームセンターでは、接近する台風に備え「防災コーナー」を設置していました。



（DCM 21熱田店 下島航さん 6月25日 正午ごろ）

「週末の台風に向けて、台風対策グッズの売り場を作っています」



（松本道弥アナウンサー）

「確かに定番のグッズが並んでいますね。ブルーシートに養生テープもありますね」

強風・浸水対策におすすめのグッズは？

強風への対策品としては…



（下島さん）

「ガラスの飛散防止フィルム。風で飛来物がきて窓ガラスが割れた際、中で飛び散って けがをするおそれが、できるだけ少なくなるように」



養生テープを窓ガラスに貼る方法とは違い、全体をシートで覆うことでより効果が期待されるというものです。

そして、浸水を防ぐため、水で膨らむという「土のう袋」も。



（下島さん）

「通常の土のう袋は土や砂を入れて使うが、これは水で膨らむので土や砂が不要」

水につけるだけで簡単に作れる“土のう” 使い方は？

実際に使ってみると…



（松本アナ）

「バッグほどのサイズ。中には粉が入っています。これを水を張った浴槽などにつけて少し揉みほぐします」

中に入っている吸水ポリマーが水を含み、5分ほどで全体が膨らんできました。



（松本アナ）

「できあがった土のうは、扉の隙間などを埋めるのに使えます」



家庭の浴槽などに水を張って、簡単に作れるのがポイントです。

そのまま食べられるラーメン缶!? 種類豊富な非常食

また、6月25日の朝に青森県で震度6強の地震を観測しましたが、非常食も取材しました。



（下島さん）

「非常時とはいえ食事は楽しみたい。『一息つきたい』『リラックスしたい』と感じられる人は多いと思いますので、いろいろ種類を取り扱っています」

この店舗では、乾パンや水の売れ行きがいいと聞きましたが、こんなものも…



（松本アナ）

「ちょっと気になるものが…ラーメン缶」



缶のふたを開けて、そのまま食べられるというラーメン。伸びにくい麺で作られているということですが…



（松本アナ）

「麺が少し柔らかいが、それでもしっかりコシはある。醤油と鶏ガラのだしがよく麺に染みている」

古いものから消費し買い足す「ローリングストック」

この他、リゾットやようかんなど長期保存できる非常食が並んでいましたが、賞味期限はあるので古いものから消費し、食べた分を買い足す「ローリングストック」は必要です。



（下島さん）

「ふだんの生活の中で食べてみて、『おいしい』『意外と好きじゃなかった』とかある。そういったのを発見するためにも、事前の備えの段階でいろいろ試してみるのは いいかもしれません」