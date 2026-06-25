7/6(月)夜１１時６分～放送スタート！「夫を殺したはずなのに」愛と狂気のループを色濃く彩るOP＆ED楽曲が解禁！そして悲劇の幕開けとなる出会いを描いたプロローグ「すべての始まり」の放送決定！

＼２０２６年７月６日（月）夜１１時６分～放送スタート！／

地上波放送後、TVer にて見逃し配信、U-NEXT・Lemino にて見放題配信！

【主演・内田理央】

愛と狂気のループを色濃く彩るOP＆ED楽曲が解禁！

OPテーマには、the bercedes menzの「morning star」

EDテーマには、Nowluの「ハナセナイ」

悲劇の幕開けとなる出会いを描いたプロローグ「すべての始まり」が放送決定！

さらに、ティザー映像と場面写真も公開！

テレ東では7月6日(月)から、ドラマプレミア23「夫を殺したはずなのに」(毎週月曜よる11時6分～)を放送します。

原作は、CLLENN×テレ東が初の共同制作に挑んだ、LINEマンガで先行配信中の赤石真菜による完全オリジナル縦読み漫画作品。2024年７月に同枠にて放送し、テレ東ドラマ史上最高の⾒逃し配信総再⽣数を記録した「夫の家庭を壊すまで」に続いて、ヒットメーカー赤石氏とテレ東が再びタッグを組み、予測不能なタイムリープ復讐サスペンスを実写ドラマ化いたします。

料理上手な妻・莉乃(内田理央)と優しい夫・慶太(渡邊圭祐)。幸せな日々を送る夫婦だったが、結婚記念日の夜、莉乃の元に届いた一本の生配信動画によって、その日常は崩壊する。画面の中で覆面を被り、見知らぬ女と絡み合う夫…。裏切りを知った莉乃は、密会現場へ乗り込み、怒りに任せて夫・慶太をメッタ刺しにする。しかし、愛人・エレナ(箭内夢菜)の返り討ちに遭い、莉乃も命を落としてしまう。次に目が覚めると「夫の不倫が発覚した日」に戻っていた――。夫と愛人に復讐するために、ありとあらゆる方法を駆使するも、その度に命を落とし、また過去に巻き戻ってしまう。なぜ巻き戻るのか？自分の“復讐”が間違っていたのか？繰り返される “死のループ”の中で、莉乃はやがて衝撃の真実へと辿り着く。終わりのない愛と狂気が加速させる、底知れぬスパイラル。この夏、テレ東が放つ究極のタイムリープ復讐サスペンスにぜひご期待ください！

本作の主人公・本庄莉乃役を内田理央、莉乃の夫・本庄慶太を渡邊圭祐が演じるほか、箭内夢菜、曽田陵介、小林亮太、丹生明里、紺野まひる、山下容莉枝といった豪華キャストが決定しているのは既報の通りですが…

OPテーマにthe bercedes menzの「morning star」、

EDテーマにNowluの「ハナセナイ」が決定！

オープニングテーマに、ライブ以外では一切顔出しをしないミステリアスな存在でありながら、狂騒的かつエモーショナルな音楽性でシーンに衝撃を与える“ハードコアJ-POPバンド”the bercedes menzの「morning star」が決定。2026年5月リリースのメジャー1stアルバム「weapons」に収録されている本楽曲は、研ぎ澄まされたサウンドの熱量と、その奥に潜む繊細な歌詞とのコントラストによって、オープニングから視聴者を本作の世界へと力強く引き込みます。

さらにエンディングテーマには、「Night（夜）」「Owl（フクロウ）」「Luna（月）」という意味を込めた名を持ち、「真っ黒な透明感」と評されるハスキーボイスで注目を集めるシンガー・Nowluによって書き下ろされた「ハナセナイ」が決定。心の奥底に響くような表現力が光る本楽曲は、優しさと鋭さを併せ持つNowluの歌声が、終わりのない不条理な物語に見事にシンクロし、本編の終わりに深い余韻を生み出します。

どちらも、本作の世界観へ視聴者を深く没入させる楽曲となっております。ドラマとともに楽曲にもぜひご注⽬ください︕

■オープニングテーマ ／ the bercedes menz「morning star」

【コメント】

今回「夫を殺したはずなのに」のOPテーマを作らささして頂きました、the bercedes menzという音楽グループのベース担当、田中喉笛です

「なにがあっても否応なく容赦無く明日は来る」みたいな当たり前のことを曲にしたら、そんなに明日が来ないとは……たまにもう一回ぐらい今日がループしてくれないかな～とか思ったりもしますが、それが夫と浮気相手を殺す日だったら胃が重すぎます、私は休みが一日欲しいだけなので……繰り返される最悪な一日にもきっと明日が来るでしょう、そのスペクタクルと復讐の結末をテレビの前でぜひ見届けてください ドロドロの愛憎劇サスペンス×タイムリープSFという異ジャンルの融合に我々の楽曲がどう絡み合うのか、私も放送が非常に楽しみです！

【プロフィール】

“ハードコアJ-POPバンド”を掲げる、2022年結成の3人組バンド。2026年1月公開の映画「ヒグマ!!」にて初のタイアップとなる主題歌を書き下ろし、同曲のミュージックビデオには映画と同じく主演・鈴木福、監督・内藤瑛亮が参加したことで話題を呼んだ。さらに、同年2月にメジャーデビューを発表し、5月27日には本作のOPテーマが収録されたメジャー1stアルバム「weapons」をリリース。謎に包まれたベールの中で研ぎ澄まされたサウンドを鳴らし、圧倒的な熱量で聴き手へ衝撃を与える注目のロックバンド。

■エンディングテーマ ／ Nowlu「ハナセナイ」

【コメント】

エンディングテーマを担当させていただきます、Nowluです。

未知なる領域に踏み込み、Nowluとしても新たな扉の前に立つことができ、そしてその先がどうなっているのかワクワクしながら書き下ろしさせていただきました。スパイスの効いた見たことのない不倫×タイムリープの復讐劇。様々な角度から心を揺さぶられること間違いないです。そしてなにより再びドラマの世界に溶け込むことができることに喜びを感じております。本当にありがとうございます。この夏、皆様と一緒に「夫を殺したはずなのに」の沼にどっぷりはまりたいと思っております。よろしくお願いいたします。

【プロフィール】

「Night（夜）」「Owl（フクロウ）」「Luna（月）」という意味を込めた名を持つシンガー。2021年に開催されたオーディション「THE OVERSEA TREASURE 2021」にてファイナリストに選出され、2022年6月にTVアニメ『薔薇王の葬列』第2クールエンディングテーマ「螺旋」でメジャーデビューを果たした。同年11月に発表した2ndシングル「Stuck on you」は通算1300万回再生を記録。「真っ黒な透明感」と評されるミステリアスなハスキーボイスと、心の奥底に響くような表現力で、独自の世界観へと引き込む新進気鋭のアーティスト。

＼本編をより楽しむためのプロローグ＆特別番組の放送が決定！／

7月6日の初回放送に先駆けて、6月29日(月)夜11時6分～（7月1日(水)深夜1時～より再放送）特別番組の放送が決定いたしました！本番組では、莉乃と慶太の悲劇の幕開けとなる “運命の出会い”と“永遠の誓い”を描く本編の前日譚、プロローグ「すべての始まり」をお届けします。さらに、内田理央と渡邊圭祐の独占インタビューをはじめ、豪華キャスト陣の撮影現場に密着した見どころ満載のメイキング映像も公開いたします。ぜひドラマの本編と合わせてお楽しみください！

©︎「夫を殺したはずなのに」製作委員会

＼狂気が加速するティザー映像＆場面写真を一挙解禁！／

待望のティザー映像が遂に公開！幸せな日常から一転、鮮血に染まりながらも復讐に身を投じる莉乃。何度も“死のループ”を繰り返す彼女の狂気と絶望が入り混じる、息を呑むような映像に仕上がっています。果たして、何度も繰り返されるタイムリープ×復讐の果てに、莉乃が辿り着く衝撃の真実とは…。予測不能なタイムリープ復讐サスペンス「夫を殺したはずなのに」の圧倒的な衝撃を一足先にご堪能ください。 映像はテレ東公式ドラマチャンネル(YouTube)にて公開しました。ぜひご覧ください！

そして、本作の世界観を象徴する第1話場⾯写真も⼀挙公開︕

©︎「夫を殺したはずなのに」製作委員会 ©︎「夫を殺したはずなのに」製作委員会 ©︎「夫を殺したはずなのに」製作委員会

≪第1話（7月6日放送）あらすじ≫

料理上手な妻・莉乃(内田理央)は、完璧で優しい夫・慶太(渡邊圭祐)と幸せに暮らしていた。しかし結婚記念日の夜、莉乃の元に謎のカップル生配信動画が届く。そこには、覆面姿で見知らぬ女と絡み合う夫の姿が…。自分の目で真実を確かめるために尾行を始めた莉乃は、不貞を重ねる夫に殺意を募らせていく。幸せな日々が壊された莉乃は、包丁を手に夫を殺しに行くも、不倫相手・エレナ(箭内夢菜)から返り討ちにされてしまう…。

≪番組概要≫

【タイトル】ドラマプレミア 23「夫を殺したはずなのに」

【放送日時】2026年7月6日(月)スタート 毎週月曜 よる11時6分～11時55分

【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr ▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/ 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信!リアルタイム配信は TVer で。 ★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★ ▶TVer：https://tver.jp/series/srcw1hv9s0

▶テレ東 HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/ ▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7 【配信】各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」「Lemino」にて第一話から最新話まで 見放題配信

【原作】「夫を殺したはずなのに」赤石真菜・デジタル職人/CLLENN・テレビ東京

【出演】内田理央 渡邊圭祐 箭内夢菜 曽田陵介 小林亮太 丹生明里 / 紺野まひる 山下容莉枝

【シリーズ構成】市川貴幸

【脚本】石田真裕子 伊藤優 島崎杜香 下田悠子 富安美尋 三嶽咲 井本智恵 / 市川貴幸

【監督】飯塚健 棚澤孝義 的場政行

【音楽】海田庄吾

【オープニングテーマ】the bercedes menz「morning star」(VAP)

【エンディングテーマ】Nowlu「ハナセナイ」(Lantis)

【チーフプロデューサー】北川俊樹(テレビ東京)

【プロデューサー】倉地雄大(テレビ東京) 清家優輝(ファインエンターテイメント)

【制作プロデューサー】中島八慶(ファインエンターテイメント)

【制作】テレビ東京 / ファインエンターテイメント

【製作著作】「夫を殺したはずなのに」製作委員会

【公式 HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/korohazu/

【公式X】@tx_premiere23 https://x.com/tx_premiere23

【公式Instagram】@tx_premiere23 https://www.instagram.com/tx_premiere23

【公式TikTok】@tx_premiere23 https://www.tiktok.com/@tx_premiere23

【ハッシュタグ】#コロハズ