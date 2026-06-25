ホロライブ・百鬼あやめ、空気清浄機でうっかりミス “公式”も反応しファン爆笑「みこちのこと笑えないね」
「ホロライブ」所属VTuberの百鬼あやめさんが、25日までにXを更新。誤った空気清浄機の使い方をしていたことを告白し反響が集まっている。
【写真】“公式”も反応した百鬼あやめさんのうっかりとは？
DAIKINの空気清浄機を愛用しているあやめさんは、Xで「除湿タンク水1回も捨ててなかった事に今気付いちゃった……え、、、3年くらい使ってる余…………」と投稿し、除湿タンクが満水になっていることに気が付かず除湿機能を使用していたこと報告。
しかも、あやめさんはタンクの満水を加湿機能のものだと勘違いしていたようで「よく考えたら満水ランプ光ってて、加湿の水のタンクが満水だよ〜ってことだと思ってた でもずっと消えてないから変だと思ってたけどバグか！笑って放置してた余」ともコメントしている。
ホロライブでは過去に、さくらみこさんが水を入れずに加湿器を使用したり、星街すいせいさんが空気清浄機のフィルターについたビニールをはがさず使っていたりと珍事件があり、これらを彷彿とさせる今回の一件にも「加湿器に水入れないエリートもいれば除湿タンクの水を捨てない鬼もいる…ホロライブはやっぱ凄いやｗ」「ダイキンさん、余お知らせサイン機能搭載のコラボ空気清浄機お願いします」「3年捨ててないのか…wカビとか匂いとかなければいいけど…」「みこちのこと笑えないね」などの声が上がっている。
なお、このミスにはDAIKINの公式Xも反応しており、「こちらタンクのお手入れ方法です」と丁寧に説明書の画像を送っている。
引用：「百鬼あやめ ホロライブ2期生」X（＠nakiriayame）
【写真】“公式”も反応した百鬼あやめさんのうっかりとは？
DAIKINの空気清浄機を愛用しているあやめさんは、Xで「除湿タンク水1回も捨ててなかった事に今気付いちゃった……え、、、3年くらい使ってる余…………」と投稿し、除湿タンクが満水になっていることに気が付かず除湿機能を使用していたこと報告。
ホロライブでは過去に、さくらみこさんが水を入れずに加湿器を使用したり、星街すいせいさんが空気清浄機のフィルターについたビニールをはがさず使っていたりと珍事件があり、これらを彷彿とさせる今回の一件にも「加湿器に水入れないエリートもいれば除湿タンクの水を捨てない鬼もいる…ホロライブはやっぱ凄いやｗ」「ダイキンさん、余お知らせサイン機能搭載のコラボ空気清浄機お願いします」「3年捨ててないのか…wカビとか匂いとかなければいいけど…」「みこちのこと笑えないね」などの声が上がっている。
なお、このミスにはDAIKINの公式Xも反応しており、「こちらタンクのお手入れ方法です」と丁寧に説明書の画像を送っている。
引用：「百鬼あやめ ホロライブ2期生」X（＠nakiriayame）