豪華すぎセレソンレジェンド集合写真！ 感動の声「なんてチームなんだ」
サッカーブラジル代表として2002年ワールドカップの優勝メンバーである元サッカー選手のリバウドが日本時間25日、自身のInstagramを更新し、歴代ベストイレブンに選ばれてもおかしくないような歴代セレソン（サッカーブラジル代表の愛称）の仲間たちとの集合写真を公開した。
【写真】客席がセレソンすぎるよ！ ブラジル代表レジェンドのSNSに騒然 「なぜ彼らがプレイしないの？」の声も
現在開催中の「2026FIFAワールドカップ」北中米大会（以下W杯）。熱狂的な各国のファンのみならず、各国の引退したOBも現地に駆けつけている。先日には、元ブラジル代表のカフーが、リバウドら同国の代表レジェンドらと、母国の後輩たちの試合の観客席に顔をそろえた姿を公開し、話題になった。
この日は、リバウドが「頑張れブラジル」といった文言とともに、同胞らとの集合写真を公開。写っているのは左端からロベルト・カルロス、カカ、カフー、ベベット、リバウド、ロナウドという“超攻撃的”な面々だ。
この6人で一体いくつのタイトルを手にしたんだ？ というサッカーレジェンドたちの集合写真に、コメント欄には「LEGENDS」「なんてチームなんだろう... 最高」など、各国の言葉で感動の声が寄せられている。
引用：「リバウド」Instagram（＠rivaldo）
【写真】客席がセレソンすぎるよ！ ブラジル代表レジェンドのSNSに騒然 「なぜ彼らがプレイしないの？」の声も
現在開催中の「2026FIFAワールドカップ」北中米大会（以下W杯）。熱狂的な各国のファンのみならず、各国の引退したOBも現地に駆けつけている。先日には、元ブラジル代表のカフーが、リバウドら同国の代表レジェンドらと、母国の後輩たちの試合の観客席に顔をそろえた姿を公開し、話題になった。
この6人で一体いくつのタイトルを手にしたんだ？ というサッカーレジェンドたちの集合写真に、コメント欄には「LEGENDS」「なんてチームなんだろう... 最高」など、各国の言葉で感動の声が寄せられている。
引用：「リバウド」Instagram（＠rivaldo）