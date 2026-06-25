異例解雇から4年のグラビア美女、“魅惑のへそ出し”ルックに反響「めちゃくちゃ可愛い」
元アイドルでグラビアアイドル、タレントの椚（くぬぎ）マイカが24日に自身のInstagramを更新し、三重県を旅行中のショットを公開。へそ出しルックのアクティブな椚の姿が反響を呼んでいる。
【写真】魅惑のウエストがチラリ 椚マイカのカジュアルコーデ
椚は1996年6月22日生まれ、東京都出身の29歳。ガールズロックグループのメンバーとして活動開始後、アイドルグループ「MELTЯAGE」に加入。ところが、2022年2月に「ライブの無断欠席」などを理由に運営側から解雇が言い渡され、その際の運営側が公表した「もうガチでムリ」という異例のコメントが一部界隈で話題に。その後はグラビアアイドルとして活動するほか、TikTokなどで自慢のバストを強調したブリッジを披露する「ブリッジ芸人」としても話題に。
そんな椚は3日前の投稿で、三重県を初めて旅行で訪れていると報告していた。この日は「三重二日目は伊勢神宮満喫してきた〜！」と報告するとともに、同県とコラボ中のポケモン、ミジュマルとの2ショットを公開している。
そんな椚はサングラスを額にかけたバカンスなスタイル。ミジュマルのチビTからはウエストがチラリ。ボトムスはジーパンというアクティブなスタイルだ。そんな椚の投稿には、コメント欄に「めっちゃクチャ超超可愛い〜」「おしゃれ綺麗おへそちらりセクシー」「ヘソがめちゃくちゃ可愛いです」といった反響が寄せられている。
引用：「椚マイカ」Instagram（＠nemi__goro）
【写真】魅惑のウエストがチラリ 椚マイカのカジュアルコーデ
椚は1996年6月22日生まれ、東京都出身の29歳。ガールズロックグループのメンバーとして活動開始後、アイドルグループ「MELTЯAGE」に加入。ところが、2022年2月に「ライブの無断欠席」などを理由に運営側から解雇が言い渡され、その際の運営側が公表した「もうガチでムリ」という異例のコメントが一部界隈で話題に。その後はグラビアアイドルとして活動するほか、TikTokなどで自慢のバストを強調したブリッジを披露する「ブリッジ芸人」としても話題に。
そんな椚はサングラスを額にかけたバカンスなスタイル。ミジュマルのチビTからはウエストがチラリ。ボトムスはジーパンというアクティブなスタイルだ。そんな椚の投稿には、コメント欄に「めっちゃクチャ超超可愛い〜」「おしゃれ綺麗おへそちらりセクシー」「ヘソがめちゃくちゃ可愛いです」といった反響が寄せられている。
引用：「椚マイカ」Instagram（＠nemi__goro）