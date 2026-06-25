上田竜也×川島如恵留『ノッキンオン・ロックドドア THE STAGE』、川島海荷、入江甚儀らの出演決定
上田竜也、Travis Japanの川島如恵留がダブル主演する舞台『ノッキンオン・ロックドドア THE STAGE』より、公演ビジュアル、追加キャスト、公演詳細日程が発表された。
【写真】川島海荷、入江甚儀、岡田浩暉ら参戦！ 『ノッキンオン・ロックドドア THE STAGE』キャスト陣
『ノッキンオン・ロックドドア』は、第171回直木賞候補となったほか、数々の文学賞の受賞歴を誇る作家・青崎有吾による人気小説シリーズ。
インターホンもドアチャイムもノッカーもない探偵事務所「ノッキンオン・ロックドドア」で待ち受けるのは、相棒かつライバルである、“HOW：不可能犯罪のトリック”の解明を得意とする御殿場倒理と、“WHY：不可解な状況から動機や理由”を解明する片無氷雨。事あるごとに衝突しながらも互いをリスペクトするダブル探偵が、次々と舞い込む謎に満ちた難事件を解決していく痛快ミステリーだ。2023年にはドラマ化された本作を、このたび初舞台化する。
舞台版でオリジナルストーリーを立ち上げるのは、『イチケイのカラス』『テミスの不確かな法廷』『絶対零度』など、数々の話題作を手掛けてきた浜田秀哉。
演出には『トリック』『SPEC』など、唯一無二のバディものミステリーを次々と大ヒットさせてきた堤幸彦。2023年のドラマ版を作り上げた2人が再びタッグを組み、探偵事務所「ノッキンオン・ロックドドア」の最強ダブル探偵と共に新たな事件に挑む。
密室犯罪や衆人環視の毒殺など不可能犯罪のトリック“HOW”の解明を得意とする反面、人の気持ちなどお構いなし、突飛かつ傍若無人な言動を繰り返す変人・御殿場倒理には上田竜也。堤幸彦とドラマ『視覚探偵 日暮旅人』（2017年）でタッグを組んだこともあり、本作にも期待が高まる。
現場の遺留品などから事件の動機や理由“WHY”を読み解くことを得意とし、倒理とは対照的な常識人で、無個性な外見からよく助手に間違われる通称「地味眼鏡」こと片無氷雨には、Travis Japanの川島如恵留。
このたび、ミステリアスな空気をまとったビジュアルが完成。相棒であり最大のライバルでもある倒理と氷雨の対照的な2人が並ぶ姿からは、舞台版『ノッキンオン・ロックドドア』の新たな幕開けを予感させ、オリジナルストーリーで描かれる新たな難事件への期待が高まる。さらに、公式HPではスポットPRとコメント動画も公開された。
そして、上田演じる倒理と川島演じる氷雨を取り巻く個性あふれるキャラクターに、実力派俳優の出演が決定。
警視庁捜査一課の刑事・穿地決（うがち・きまり）役に川島海荷。ミステリアスな犯罪コンサルタント・糸切美影（いとぎり・みかげ）役に入江甚儀。穿地の相棒かつお目付け役の刑事、小坪清太郎役に森田甘路。鉄道オタクの根岸登役に田中亨。同じく鉄道オタクの岸辺悠人役に、渕野右登。
車内販売員の真木莉紗役に坂ノ上茜。探偵事務所「ノッキンオン・ロックドドア」でアルバイトをする女子高生、薬師寺薬子役に白石優愛。列車運転士の江東修吾役に吉澤尚吾。建設会社社員の鴨志田洋一役に木津誠之。倒理と氷雨の恩師である大学教授の天川考四郎役に松田賢二。国土交通大臣の高森公彦役に岡田浩暉と、新たな『ノッキンオン・ロックドドア』の幕開けにふさわしいキャストが顔をそろえる。
EX THEATER ARIAKE OPENING LINEUP『ノッキンオン・ロックドドア THE STAGE』は、東京・EXシアター有明にて10月6日〜25日、大阪・オリックス劇場にて11月7日〜10日上演。
【写真】川島海荷、入江甚儀、岡田浩暉ら参戦！ 『ノッキンオン・ロックドドア THE STAGE』キャスト陣
『ノッキンオン・ロックドドア』は、第171回直木賞候補となったほか、数々の文学賞の受賞歴を誇る作家・青崎有吾による人気小説シリーズ。
インターホンもドアチャイムもノッカーもない探偵事務所「ノッキンオン・ロックドドア」で待ち受けるのは、相棒かつライバルである、“HOW：不可能犯罪のトリック”の解明を得意とする御殿場倒理と、“WHY：不可解な状況から動機や理由”を解明する片無氷雨。事あるごとに衝突しながらも互いをリスペクトするダブル探偵が、次々と舞い込む謎に満ちた難事件を解決していく痛快ミステリーだ。2023年にはドラマ化された本作を、このたび初舞台化する。
演出には『トリック』『SPEC』など、唯一無二のバディものミステリーを次々と大ヒットさせてきた堤幸彦。2023年のドラマ版を作り上げた2人が再びタッグを組み、探偵事務所「ノッキンオン・ロックドドア」の最強ダブル探偵と共に新たな事件に挑む。
密室犯罪や衆人環視の毒殺など不可能犯罪のトリック“HOW”の解明を得意とする反面、人の気持ちなどお構いなし、突飛かつ傍若無人な言動を繰り返す変人・御殿場倒理には上田竜也。堤幸彦とドラマ『視覚探偵 日暮旅人』（2017年）でタッグを組んだこともあり、本作にも期待が高まる。
現場の遺留品などから事件の動機や理由“WHY”を読み解くことを得意とし、倒理とは対照的な常識人で、無個性な外見からよく助手に間違われる通称「地味眼鏡」こと片無氷雨には、Travis Japanの川島如恵留。
このたび、ミステリアスな空気をまとったビジュアルが完成。相棒であり最大のライバルでもある倒理と氷雨の対照的な2人が並ぶ姿からは、舞台版『ノッキンオン・ロックドドア』の新たな幕開けを予感させ、オリジナルストーリーで描かれる新たな難事件への期待が高まる。さらに、公式HPではスポットPRとコメント動画も公開された。
そして、上田演じる倒理と川島演じる氷雨を取り巻く個性あふれるキャラクターに、実力派俳優の出演が決定。
警視庁捜査一課の刑事・穿地決（うがち・きまり）役に川島海荷。ミステリアスな犯罪コンサルタント・糸切美影（いとぎり・みかげ）役に入江甚儀。穿地の相棒かつお目付け役の刑事、小坪清太郎役に森田甘路。鉄道オタクの根岸登役に田中亨。同じく鉄道オタクの岸辺悠人役に、渕野右登。
車内販売員の真木莉紗役に坂ノ上茜。探偵事務所「ノッキンオン・ロックドドア」でアルバイトをする女子高生、薬師寺薬子役に白石優愛。列車運転士の江東修吾役に吉澤尚吾。建設会社社員の鴨志田洋一役に木津誠之。倒理と氷雨の恩師である大学教授の天川考四郎役に松田賢二。国土交通大臣の高森公彦役に岡田浩暉と、新たな『ノッキンオン・ロックドドア』の幕開けにふさわしいキャストが顔をそろえる。
EX THEATER ARIAKE OPENING LINEUP『ノッキンオン・ロックドドア THE STAGE』は、東京・EXシアター有明にて10月6日〜25日、大阪・オリックス劇場にて11月7日〜10日上演。