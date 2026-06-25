SUPER EIGHT横山裕、サウナでの恐怖を語る「汗切おじさんが……」
SUPER EIGHTの横山裕が25日、都内で行われた水ドラ★イレブン『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』制作発表会見に出席し、サウナで経験した恐怖体験を語った。会見には、関水渚、奥野壮、山崎紘菜も参加した。
【写真】SUPER EIGHT横山裕「この1年でも3本目の刑事ドラマ」、『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』制作発表会見の様子
本作は、講談社「good!アフタヌーン」で連載中の同名人気漫画（原作：伊口紺／漫画：中村優児）の実写化。人と群れない一匹オオカミの刑事と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力を持つ女性が、それぞれ大切な人を奪われた復讐のため、秘密裏にバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼＝シリアルキラーと対峙していく、怒涛のバディサスペンス。
実に6度目の刑事役となるという横山は「この1年でも3本目の刑事ドラマ。もう9カ月犯人を追っています。犯人っていっぱいいるんですね」と発言して会場を笑わせると「でも本当にまた新しいドラマが作れているんじゃないかなと思います。このドラマは原作漫画があるのですが、人間ドラマがすごく色濃くて骨太で。そこが魅力の一つだと思うので、そこを我々演者とスタッフで一丸となって、どうやって演じるかと話し合って、熱いドラマにしています」と撮影の報告をする。
横山が演じるのは、人と慣れ合うのを好まない、クールな一匹狼の刑事・磯貝。トレードマークは、この日も着てきた革ジャンだ。横山は「個人的には去年の夏、めっちゃ暑かったんですよ。マラソンで走ったりなんか色々して」と24時間テレビでチャリティーランナーを務めたことを振り返ると「今年の夏も革ジャン着て暑いですね。本当にこれからどんどん暑くなると思うんですけど『いつまで俺、革ジャン着ているんだろう』って思っています」と苦笑い。
磯貝とバディを組むことになる奇妙で過酷な第六感の持ち主・ヒナタを演じる関水は「私の方が絶対涼しい格好をしているのですが、横山さんは暑いという感じを一切出さない。さすがです」と横山のプロ意識に脱帽すると「炎天下の中、走っていますからね。全然これくらいじゃまだまだ」と昨年のマラソンの経験が活きているという。
そんな横山は、「怪物級のこだわり」というトークに「近くにいる怪物の話なんですけれどね」と変化球で入ると「僕、週5ぐらいでサウナに行っているんですけど、サウナに現れる、僕が勝手に“汗切りおじさん”というあだ名をつけている恐ろしい怪物がいて。一緒にサウナにいて8分ぐらい経つと、いつも自分の汗を切り出すんですよ。『ピチャ』って汗が飛んで。『いつ俺にかかるんやろう』みたいな恐怖でいっぱいなんです」とおぞましい顔で語っていた。
絶賛撮影中だという本作。横山は「演者、スタッフで、本当に全力で撮影に挑んでおります。視聴者の方に楽しんでもらえるように作るのは当然なんですが、まずやっぱり原作者の方に納得していただけるように作らなければという思いで向き合っています。そのなかで、原作者の方から『すごく良かった』という言葉をいただけて、ホッとしています」と胸の内を明かすと「漫画はまだ続いていて、ドラマでは最終回を迎えるので、オリジナルの結末が待っています。だから、僕たち演者の方もどういう結末を迎えるかまだ詳しくわかっていないんですけども、全力で最高の作品にしたいと思います」と意気込みを語っていた。
水ドラ★イレブン『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』は、カンテレ・フジテレビ系にて7月1日より毎週水曜23時放送。
【写真】SUPER EIGHT横山裕「この1年でも3本目の刑事ドラマ」、『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』制作発表会見の様子
本作は、講談社「good!アフタヌーン」で連載中の同名人気漫画（原作：伊口紺／漫画：中村優児）の実写化。人と群れない一匹オオカミの刑事と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力を持つ女性が、それぞれ大切な人を奪われた復讐のため、秘密裏にバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼＝シリアルキラーと対峙していく、怒涛のバディサスペンス。
横山が演じるのは、人と慣れ合うのを好まない、クールな一匹狼の刑事・磯貝。トレードマークは、この日も着てきた革ジャンだ。横山は「個人的には去年の夏、めっちゃ暑かったんですよ。マラソンで走ったりなんか色々して」と24時間テレビでチャリティーランナーを務めたことを振り返ると「今年の夏も革ジャン着て暑いですね。本当にこれからどんどん暑くなると思うんですけど『いつまで俺、革ジャン着ているんだろう』って思っています」と苦笑い。
磯貝とバディを組むことになる奇妙で過酷な第六感の持ち主・ヒナタを演じる関水は「私の方が絶対涼しい格好をしているのですが、横山さんは暑いという感じを一切出さない。さすがです」と横山のプロ意識に脱帽すると「炎天下の中、走っていますからね。全然これくらいじゃまだまだ」と昨年のマラソンの経験が活きているという。
そんな横山は、「怪物級のこだわり」というトークに「近くにいる怪物の話なんですけれどね」と変化球で入ると「僕、週5ぐらいでサウナに行っているんですけど、サウナに現れる、僕が勝手に“汗切りおじさん”というあだ名をつけている恐ろしい怪物がいて。一緒にサウナにいて8分ぐらい経つと、いつも自分の汗を切り出すんですよ。『ピチャ』って汗が飛んで。『いつ俺にかかるんやろう』みたいな恐怖でいっぱいなんです」とおぞましい顔で語っていた。
絶賛撮影中だという本作。横山は「演者、スタッフで、本当に全力で撮影に挑んでおります。視聴者の方に楽しんでもらえるように作るのは当然なんですが、まずやっぱり原作者の方に納得していただけるように作らなければという思いで向き合っています。そのなかで、原作者の方から『すごく良かった』という言葉をいただけて、ホッとしています」と胸の内を明かすと「漫画はまだ続いていて、ドラマでは最終回を迎えるので、オリジナルの結末が待っています。だから、僕たち演者の方もどういう結末を迎えるかまだ詳しくわかっていないんですけども、全力で最高の作品にしたいと思います」と意気込みを語っていた。
水ドラ★イレブン『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』は、カンテレ・フジテレビ系にて7月1日より毎週水曜23時放送。