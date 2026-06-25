◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）

最後の夏に、“青春の地”で思い出を残す。函館記念にイガッチ（牡４歳、栗東・笹田和秀厩舎、父リアルスティール）で臨む笹田調教師。義父の伊藤雄二元調教師の厩舎で助手を務めていた頃、毎夏のように函館に滞在し、エアグルーヴなど名馬の仕上げに携わってきた。来春で定年予定の笹田師は、「ラストイヤーの函館記念に出られるのはうれしいね」とほほ笑む。

「函館記念と言ったらエアエミネム」。まず名前を挙げたのは０３年の勝ち馬だ。当時、笹田師はファインモーションの調教をつけるため栗東にいた。しかし函館記念当週の水曜、伊藤雄師から「今から函館に来い」と指令。エアエミネムの最終追いが失敗したため、やり直しの調教を任された。急いで函館に飛び、翌朝は指示通りエアエミネムに騎乗。その結果、レースは２馬身差で完勝した。「伊藤先生の手柄。やり直せと言って、競馬で結果を出した」。師匠の妥協を許さない姿勢は、今も心に刻まれている。

Ｇ１２勝馬エアグルーヴも、函館に縁がある一頭だ。当地で調整しながら９７、９８年に札幌記念を連覇。「あの馬に乗っていて、負けると思ったことはない」と回想するほどの強さだった。札幌記念への調教でも、その自信は同じ。それほど強かったからこそ、「もっとＧ１を勝たせてあげたかった」と後悔も残る。

今年送り出すイガッチは、函館・芝１８００メートルで初勝利を挙げている。重賞初挑戦だが、「小回りの２０００メートルは大丈夫。レースが上手だからね」と、舞台適性に期待。ラストサマーを笑顔で飾る。（水納 愛美）