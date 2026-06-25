²¬»³Âç³Ø¡¡¼ø¶ÈÎÁ¤Î°ú¤¾å¤²¤òÀµ¼°·èÄê¡¡°ú¤¾å¤²³Û¤ÏÊý¿Ë°Æ¤«¤éÊÑ¤¨¤º¡ÖÎ±³ØÀ¸¤Î¼ø¶ÈÎÁºÇ¹â³Û¡×¤â¡Ä»Ù±çÀ©ÅÙ¤ò³È½¼
²¬»³Âç³Ø¡¿Æá¿ÜÊÝÍ§ ³ØÄ¹
¡¡²¬»³Âç³Ø¤Ï¡¢2027Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÎÆþ³Ø¼Ô¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²¬»³Âç³Ø¡¿Æá¿ÜÊÝÍ§ ³ØÄ¹¡Ë
¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´°Õ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¼ø¶ÈÎÁÅ¬Àµ²½¤ÎÊý¿Ë¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²¬»³Âç³Ø¤ÎÆá¿ÜÊÝÍ§³ØÄ¹¤é¤¬²ñ¸«¤ò³«¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³Âç³Ø¤ÎÇ¯´Ö¼ø¶ÈÎÁ¤Ï¸½ºß¡¢53Ëü5800±ß¤Ç¤¹¡£°ú¤¾å¤²¤Ï2027Ç¯ÅÙ¤ÎÆþ³ØÀ¸¤«¤é¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Î³ØÀ¸¤¬1.2ÇÜ¤Î64Ëü2960±ß¤Ë¡¢Î±³ØÀ¸¤¬2.5ÇÜ¤Î133Ëü9500±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÎ±³ØÀ¸¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤Ï¹ñÎ©Âç³Ø¤Ç¹ñÆâºÇ¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ºß³ØÃæ¤Î³ØÀ¸¤Ï¡¢Â´¶È¤Þ¤Ç¸½ºß¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡²¬»³Âç³Ø¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¤Ë¼ø¶ÈÎÁ°ú¤¾å¤²¤ÎÊý¿Ë°Æ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áý¼ýÊ¬¤ò¼Â½¬ÀßÈ÷¤Î½¼¼Â¤äÎ±³ØÀ¸¤Ë24»þ´ÖÂÐ±þ¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¤Î¿·Àß¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢Âç³ØÆâ³°¤Î´Ø·¸¼Ô¤È°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ú¤¾å¤²¤ë³Û¤òÊý¿Ë°Æ¤«¤éÊÑ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢À®ÀÓ¤¬Í¥½¨¤ÊÎ±³ØÀ¸¤Î¼ø¶ÈÎÁ¸ºÌÈ¤Ê¤É»Ù±çÀ©ÅÙ¤ò³È½¼¤·¡¢24Æü¤ÎÌò°÷²ñ¤ÇÀµ¼°¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²¬»³Âç³Ø¡¿Æá¿ÜÊÝÍ§ ³ØÄ¹¡Ë
¡Ö¸½¾õ¤Ç¤Ï³§¤µ¤óÇ¼ÆÀ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤Ï´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ï»þ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤Ù¤¤À¤È¡×