²¬»³»ÔÎ©¤ÎÊü²Ý¸å»ùÆ¸¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î²ÆµÙ¤ßÃæ¤ÎÊÛÅöÄó¶¡¸«Á÷¤ê¤Ë »ö¶È¼Ô¤Î±þÊç¤Ê¤¯
»ñÎÁ¡¡²¬»³»ÔÌò½ê
¡¡²¬»³»Ô¤Ï¡¢»ÔÎ©¤ÎÊü²Ý¸å»ùÆ¸¥¯¥é¥Ö¤Ç²ÆµÙ¤ß´ü´ÖÃæ¤ÎÃë¿©¤È¤·¤ÆÍÎÁ¤ÇÊÛÅö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»î¹Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ö¶È¼Ô¤Î±þÊç¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼Â»Ü¤ò¸«Á÷¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¤Ï¡¢8·î3Æü¤«¤é29Æü¤Þ¤Ç»ÔÎ©Êü²Ý¸å»ùÆ¸¥¯¥é¥Ö¤ÇÍÎÁ¤ÎÊÛÅöÄó¶¡¤ò»î¹Ô¤·¤è¤¦¤È¡¢6·î10Æü¤«¤é22Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ÊÛÅö¤òÀ½Â¤¡¦ÇÛÁ÷¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥Ë¥åー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¤´¤Ï¤ó¤È¤ª¤«¤º3～4ÉÊ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Á³Ê¤Ï500±ßÄøÅÙ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»öÁ°¤Ë»²²Ã°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿»ö¶È¼Ô¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Êç½¸´ü´ÖÃæ¤Î±þÊç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»Ô¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ç¡¢ºÎ»»¤¬¸«¹þ¤á¤º¡¢»ö¶È¼Ô¤¬»²²Ã¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£