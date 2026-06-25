鈴木淳之介の髪型が話題

森保一監督率いるサッカー日本代表は現地時間6月24日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループF第3節のスウェーデン戦に向けて前日練習を行った。

DF鈴木淳之介がヘアスタイルをチェンジし「気合い入ったな」「23の貫禄じゃない」と反響を呼んでいる。

日本代表は初戦のオランダ戦を2-2のドロー発進。MF中村敬斗が同点ゴール、MF鎌田大地が終盤に劇的弾を挙げて、勝ち点1を獲得。先発メンバー4人を入れ替えて臨んだ第2戦のチュニジア戦は4-0の快勝。エースのFW上田綺世にW杯初ゴールを含む2得点が生まれた。スウェーデン戦はMF久保建英を負傷で欠くなかで、グループの順位を決める大一番に臨む。

現地24日には前日練習が行われ、選手たちは汗を流した。チュニジア戦の後半29分から途中出場し、W杯デビューを飾った鈴木淳之介は髪をさっぱり切り、綺麗な七三分けのスタイルで登場した。

SNS上でファンからは「どこかの板前さんかな？渋すぎる笑」「真面目な仕事人って感じするよな」「寿司握ってそう」「より会社員らしくなった」「かっちょええ」「信頼度100%の髪型」「渡辺剛に寄せていって、分身の術作戦ですね」「渡辺に寄せにいってるでしょ」「いよいよ渡辺剛と見分けつかなくなった」「貫禄がでていいね」「いい意味で最近の若者らしくなくて素敵」と、さまざまコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）