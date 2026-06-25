¡Ú²òÀâŽ¥¥À¥Ö¥ëÂæÉ÷¡Û¸©Æâ¤Ë¤Ï27Æü¤ËÁê¼¡¤®ºÇÀÜ¶á¤«¡Ä7¹æŽ¥8¹æ¤ÎÍ½ÁÛ¿ÊÏ©¤ä·Ù²ü¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¾¾±ºµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬¾Ü¤·¤¯(ÀÅ²¬)
ÂæÉ÷7¹æ¤È8¹æ¤Ï¡¢27Æü¤Ë¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤ËºÇÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Í½ÁÛ¿ÊÏ©¤ä·Ù²ü¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¾¾±ºÍªÇÏµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬¾Ü¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë
¡Ê¾¾±º ÍªÇÏ µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡Ë
ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤Ï¤¢¤µ¤Ã¤Æ(6·î27ÆüŽ¥ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤ÆÂæÉ÷7¹æ8¹æ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇÂç±«¤¬Â³¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂæÉ÷¤Î¿ÊÏ©Í½ÁÛ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÂæÉ÷7¹æ¤ÈÂæÉ÷8¹æ¤¬º£Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ºÂæÉ÷8¹æ¤¬ËÌ¾å¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¢¤µ¤Ã¤ÆÅÚÍËÆü¤ÎÆüÃæ¤¢¤¿¤ê¤ËÀÅ²¬¤ÎÆî¤Î³¤¾å¡¢°ËÆ¦½ôÅç¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¸å¡¢8¹æ¤Ï¤¹¤°È´¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â³¤¤¤Æ¸å¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤ËÂæÉ÷7¹æ¤¬ÀÜ¶á¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¡Ä¡£27Æü¤Î¸á¸å¡¢¤ªÃë¤«¤éÌë¤Î´Ö¤Ë¸©Æâ¤ËÀÜ¶á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅÚÍËÆü¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ê¾¾±º ÍªÇÏ µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡Ë
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¤³¤Î2¤Ä¤ÎÂæÉ÷¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Î¤Þ¤È¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂæÉ÷ÀÜ¶áÁ°¤«¤éÇß±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ÇÂç±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢±Æ¶Á¤¬¥Ôー¥¯¤È¤Ê¤ë¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤ÎÅÚÍËÆü¤ÏÉ÷¤â¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤·¤Æ¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£2¤Ä¤ÎÂæÉ÷¤ÈÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç±«ÎÌ¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤Ø¤Î±Æ¶Á¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¾¯¤·¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
±«¤Î¹ß¤êÊý¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢º£Ìë¤«¤éÇß±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÉÃÏÅª¤Ë¤Ï·ã¤·¤¤¹ß¤êÊý¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤¹¤ÎÆüÃæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾¯¤·Á°Àþ¤Î³èÆ°¤¬¼å¤Þ¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢±«¤Ï¾®¹¯¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¹¤ÎÌë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºÆ¤Ó³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î»þ¤â¡¢¤Þ¤ÀÁ°ÀþÃ±ÂÎ¤Î±«¤Ç¤¹¡£ÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð»Ï¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤ÎÆüÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤âÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¤«¤Ê¤ê±«¤Ï¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤ÎÆüÃæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤ÈÂæÉ÷8¹æ¤Î±«±À¤¬¤Þ¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¸©Æâ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ë³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¤«¤«¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¡¢¸á¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÆî¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ÂæÉ÷7¹æ¤Î±«±À¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆîÂ¦¤Ë¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÊÏ©Í½ÁÛ¤â¤Þ¤À¸íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡Ä¡¢¾¯¤·Î¦ÃÏ¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ê¤ë¤È±«ÎÌ¤ÎÍ½ÁÛ¤â¤Þ¤¿¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤ÎÌë¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢³èÈ¯¤Ê±«±À¤ÏÅì¤Ø¤ÈÈ´¤±¤ë¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢·ÙÊóµé¤Î²ÄÇ½À¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£Âç±«¤ÈÅÚº½ºÒ³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦º£¡¢¡ÖÁá´üÃí°Õ¾ðÊó¡×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤¬27Æü¤ÎÅÚÍËÆü¤Ë¤«¤±¤ÆÂ³¤¯Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÂæÉ÷ÀÜ¶á¤ÎÅÚÍËÆü¤Ï¡¢Ë½É÷¹âÇÈ¡Ä¤³¤Á¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â·ÙÊóµé¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¹âÇÈ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÅÚÍËÆü¤Î¸á¸å¡¢·ÙÊóµé¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6¥áー¥È¥ë¤ÎÂç¤·¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤âÆüÍËÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¤Þ¤ÀÇÈ¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÉÔÍÑ°Õ¤Ë³¤¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂæÉ÷ÀÜ¶áÁ°¤ËÈ÷¤¨¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤ºº£²ó¡¢Ë½É÷·ÙÊó¤Î²ÄÇ½À¤â¡ÖÃæ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë±è´ßÉô¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¿Í¤Ï¡¢É÷¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ï²°Æâ¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Âç±«¤ËÈ÷¤¨¤ÆÂ¦¹Â¤ÎÁÝ½ü¤Ê¤É¤â¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥¶ー¥É¥Þ¥Ã¥×¤Î³ÎÇ§¤â¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖËÉºÒµ¤¾Ý¾ðÊó¡×¡Ä¤³¤È¤·¤«¤é¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¥ì¥Ù¥ë3¤Î·ÙÊó¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥ì¥Ù¥ë4¤Î´í¸±·ÙÊó¡×¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬ÈòÆñ¤ò¤¹¤ëÌÜ°Â¤Î¾ðÊó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥ì¥Ù¥ë4¤Î´í¸±·ÙÊó¡×¤Þ¤Ç¤Ë°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÊÆÁÁý ¤Ê¤¤¤ë ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£