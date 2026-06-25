「日本に勝つのも不可能」元J助っ人のブラジル代表OBが母国の“楽観論”を一蹴 森保ジャパンとの32強での対戦を分析「遅れをとっている」【W杯】
ちぐはぐな内容で精彩を欠き続けた韓国イレブン(C)Getty Images
目下開催中の北中米ワールドカップ（W杯）で、快進撃を続ける日本代表との対戦は、百戦錬磨のレジェンドの眼にはシビアに映る。
現地時間6月24日、元ブラジル代表FWのミューレル氏は、地元放送局『TV Gazeta』の番組内で、母国代表が決勝トーナメント1回戦で当たる可能性がある日本代表との戦いについて言及。世間一般の楽観論をくさすように警鐘を鳴らした。
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やはり“サッカー王国”は強い。現地時間6月24日、北中米ワールドカップ（W杯）に行われたグループリーグC組の第3節で、ブラジルはスコットランド代表に3-0で快勝。グループ3戦を2勝1分けの勝点7で戦い抜き、堂々の首位通過を決めた。
この結果を受け、決勝トーナメント1回戦で当たる相手は、F組の2位となった。現時点で、その枠に収まるのは、オランダ代表と勝点4で並びながら総得点の差で後塵を拝している日本だ。仮に対戦が実現すれば、W杯では2006年のドイツ大会以来のマッチアップとなる。
すでにセレソン（ブラジル代表の愛称）の世界制覇を願うブラジル国内では、次なる戦いに向けた議論が噴出。各メディアや識者の間でも日本の戦いぶりにはフォーカスが当てられている。そうした中で、1995年に柏レイソルにも所属した経験があるミューレル氏は、「すでに今の代表（ブラジル）は限界を露呈している」と糾弾。そして、辛辣な見解を示し続けた。
「ブラジルは明らかに他の強豪国から遅れをとっている。それは我々だってよく分かっているはずだ。仮にブラジルがオランダや日本と対戦することになれば、彼らを倒して、次にステージに突破するのは極めて難しいと思う」
チーム全体としての組織力に欠け、個人頼りの戦術に陥る場面も見受けられる今大会のブラジル。その現況にメスを入れたミューレル氏は、「ワールドカップは細部の出来がものを言う。だからブラジルが日本を相手に勝つのも不可能だろうと思えてくる」と嘆いた。
ブラジルのレジェンドに募る代表への不信感。そうしたネガティブな感情を抱かせるのは、今大会の森保ジャパンがどれだけライバル国に強い存在感を示せているかの証左とも言えよう。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]