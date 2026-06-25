レディースフォーマルウェアを展開する東京ソワールは、東レが開発した、通気性と軽量性を兼ね備えた機能素材「KAZENOA（カゼノア）」を採用したブラックフォーマルウェアを、tokyo soirオンラインストアで6月30日から予約販売する。

気象庁のデータ（出典：気象庁「日本の月平均気温偏差」2025年調査）によると、近年は、全国的に平年を上回る気温で推移する傾向が続いており、夏の長期化・高温化が顕著になっている。昨年においては、3〜10月にかけて最も上昇。今年も、平年に比べて気温が高くなる予報が出されており、夏が長期化し冬が短期化する“二季化”ともいえる状況が進行している。





ブラックフォーマルは、葬儀にとどまらず、一周忌・三回忌など年をまたいで複数回の着用機会がある。

暑さが長期化するなかでも、大切な場に心から向き合えるよう、快適に着用できる機能性へのニーズが高まっている。

こうした状況を受け、高機能素材開発に強みを持つ東レと、フォーマルウェアメーカーとして長年の知見を持つ東京ソワールが協業。快適性と礼節を両立したブラックフォーマルを開発した。

東レが開発した「KAZENOA （カゼノア）」は、軽量二重織りによって生地内に隙間を作ることで高い通気性を実現した機能素材。風が通り抜けやすい構造でありながら、薄く頼りない印象にならず、適度な肉感と嵩高感を維持することで、相反する特性を両立している。

同社通年用素材との比較では、通気性が約46％向上。生地重量は1m2あたり約55g軽くなり、約28％の軽量化を実現している。なお、通気性の試験は、実際の着用条件に合わせ、表地と裏地を重ねた状態で実施している。

同社は、ブランドビジョン「人を想う気持ちに寄り添い、生きるをもっと美しく。」のもと、暑さを逃がし想いに集中できるブラックフォーマルを開発した。デザインや、副資材の選定にも考慮し、通気性を重視した仕様になっている。

同社は今後も“想いとひとつになる一着を”をコンセプトに、故人を想う気持ちに寄り添いながら、現代の気候環境に対応したブラックフォーマルを提案していく考え。



「アンサンブル（ジャケット＋ワンピ―ス）」

「アンサンブル（ジャケット＋ワンピ―ス）」（サイズ：9〜15号）は、幅広い年代に人気のノーカラーのアンサンブル。フレアーシルエットのスカートが風通しよく着用できる。ワンピースの後ろウエストはゴム仕様になっており、座った際のおなかまわりの圧迫感を軽減する。



「アンサンブル（ジャケット＋ワンピ―ス）」

「アンサンブル（ジャケット＋ワンピ―ス）」（サイズ：9〜15号）は、V開きのジャケットは首元をスッキリ見せてくれる。ワンピースは、Iラインシルエットで体を締め付けないゆとり感。着丈120cmの長めのワンピース丈によって、気になる足元をカバーできる。



「パンツ3ピース（ジャケット＋ブラウス＋パンツ）」

「パンツ3ピース（ジャケット＋ブラウス＋パンツ）」（サイズ：9〜15号）は、スカート見えするワイドパンツのセットアップ。ブラウスは程よいフレアーシルエット。袖は、袖口が広がったフレアースリーブのため、熱がこもりやすい脇下の風通しにも配慮している。ワイドパンツの後ろウエストにはゴムを使用し、立ち座りの動作がしやすい仕様になっている。また、パンツにはストレッチ裏地を使用しているため透けにくく、ひざの曲げ伸ばしが楽にできる。

［小売価格］

アンサンブル（ジャケット＋ワンピ―ス）：6万1600円

アンサンブル（ジャケット＋ワンピ―ス）：5万8300円

パンツ3ピース（ジャケット＋ブラウス＋パンツ）：6万4900円

（すべて税込）

［発売日］

予約販売開始：6月30日（火）

一般販売開始：7月31日（金）（予定）

東京ソワール＝https://www.soir.co.jp

東レ＝https://www.toray.co.jp