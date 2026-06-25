Ž¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¶á½ê¤ò¤ª»¶ÊâŽ£¤è¤ê¤º¤Ã¤È¸ú²ÌÅª¡ÄÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¬Ìó20Ç¯¤â¿¤Ó¤ë°å³ØÅª¤ËÀµ¤·¤¤¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°Ž£¤Î¥³¥Ä¡Ú2026Ç¯5·îBEST¡Û
2026Ç¯5·î¤Ë¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ»ö¥Ù¥¹¥È3¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Ï·¸å¡¦·ò¹¯ÉôÌç¤ÎÂè3°Ì¤Ï¡½¡½¡£
¢§Âè1°Ì¡¡°ß¤í¤¦¥Ê¥·Ž¤¸íÓëÀÇÙ±ê¥Ê¥·¡Ä¿²¤¿¤¤ê´ü´Ö¤òºÇÃ»¤Ë¤·"Ï·¿ê¥â¡¼¥É"¤ÇºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¢§Âè2°Ì¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é5Ê¬¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡ÄÅìËÌÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤¬Ž¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤è¤ê¶ÚÆù¤¬¤Ä¤¯Ž£¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¼¼Æâ±¿Æ°
¢§Âè3°Ì¡¡Ž¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¶á½ê¤ò¤ª»¶ÊâŽ£¤è¤ê¤º¤Ã¤È¸ú²ÌÅª¡ÄÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¬Ìó20Ç¯¤â¿¤Ó¤ë°å³ØÅª¤ËÀµ¤·¤¤¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°Ž£¤Î¥³¥Ä
¢£¿©¸å¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤È·ìÅüÃÍ
¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Þ¤ê¾å¤²¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬·ìÅüÃÍ¡£·ìÅüÃÍ¤¬°ìÈÖ¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¿©»ö¤Î¤¢¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ç²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿©¸å¤Ë·ã¤·¤¤±¿Æ°¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¿©¸å¤Î·Ú¤¤»¶Êâ¤Ç¤¹¡£
»¶Êâ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤¬¾Ã²½µÛ¼ý¤ËË»¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ç¤â¡¢Èæ³ÓÅªÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤±¿Æ°¤Ç¤¹¡£
·ì±ÕÃæ¤Î¥Ö¥É¥¦Åü¤ò¤¹¤°¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢·ì±ÕÃæ¤Î»é¼Á¤â¸º¤ë¤¿¤á¡¢·ì°µ¤Ë¤â¹¥±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃæÀ»éËÃ¤äÆâÂ¡»éËÃ¤ò¸º¤é¤·¡¢ÈîËþ¤ÎÍ½ËÉ¤ä²ò¾Ã¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤ì¤Ð¿´ÇÙµ¡Ç½¤â¹â¤Þ¤ê¡¢¹ü¤Ë»É·ã¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÌ©ÅÙ¤¬Áý¤·¡¢Å¾ÅÝ¤Ë¤è¤ë¹üÀÞ¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¤¬¡¢·ìÅüÃÍ¤¬¤â¤Ã¤È¤â¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¿©¸å30Ê¬¤«¤é1»þ´Ö¸å¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÁ°¸å¤Ë¹Ô¤¦¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³°¿©¤·¤¿¸å¤Ê¤É¤ÏÀä¹¥¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾¯¤·Â¿¤á¤ËÊâ¤¤¿¤¤¤â¤Î¡£
²È¤Ç¤Î¿©»ö¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»¶Êâ¤Ë½Ð¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¿©¸å¤Î1»þ´Ö¤ò¹©É×¤·¤Æ¡¢·ìÅüÃÍ¤Î¾å¾º¤ò´Ë¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¤´Ä¹¼÷¤Î±¿Æ°¤È¤·¤ÆÁáÊâ¤¤ò¤ª´«¤á¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¼÷Ì¿¤ÈÊâ¤¯¥Ú¡¼¥¹¤¬ÈæÎã¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£Â®¤¯Êâ¤¯¿Í¤Ï¼÷Ì¿¤¬Ä¹¤¤
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°Âç³Ø¤Ë¤è¤ë¸¦µæ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ê£¿ô¤Î¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤ò²òÀÏ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥á¥¿Ê¬ÀÏ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦ÉáÄÌ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÊâ¤¯¿Í¡Ê»þÂ®2.88km¡Ë¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤ÏÌó80ºÐ
¡¦Â®¤¯Êâ¤¯¿Í¡Ê»þÂ®5.76km¡Ë¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï¡¢Ìó95ºÐ
¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¤³¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢3Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤òºÇÄ¹20Ç¯ÄÉÀ×¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡£ÉáÃÊÊâ¤¯¥Ú¡¼¥¹¤È¼÷Ì¿¤ËÁê´Ø´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¸ø½°±ÒÀ¸Âç³Ø±¡¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Êâ¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤ä¤äÂ®¤¤¿Í¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÊâ¤¯¿Í¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢Ìó2.7ÇÜ¤âÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅüÇ¢ÉÂ¤ä¤¬¤ó¡¢¿´Â¡¤äÇ¾¤Î¼À´µ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Êâ¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¤¤³¤È¤Ï¡¢Ä¹¼÷¤Ø¤Î¶áÆ»¡£ÁáÊâ¤¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Ä¹¼÷¤Ë¤Ï¡Ö¤Û¤É¤Û¤É¤Î±¿Æ°¡×
Ä¹¼÷¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤è¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬¥µ¡¼¥Á¥å¥¤¥ó¡£ºÙË¦¤ò¼ãÊÖ¤é¤»¤¿¤ê¡¢±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¹ÚÁÇ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¹ÚÁÇ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹°äÅÁ»Ò¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Á¥å¥¤¥ó°äÅÁ»Ò¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¤½¤Î¥µ¡¼¥Á¥å¥¤¥ó¡¢¤ä¤ä¶¯ÅÙ¤¬¶¯¤¤±¿Æ°¤Ç³èÀ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃæ¶¯ÅÙ¤Î±¿Æ°¤ò1Æü20Ê¬¡¢2¥«·îÂ³¤±¤ë¡×¤³¤È¤Ç³èÀ²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥«¥í¥ê¥ó¥¹¥«¸¦µæ½ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ãæ¶¯ÅÙ¤Î±¿Æ°¤È¤Ï¡¢¡Ö²ñÏÃ¤¬¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¶¯ÅÙ¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÁáÊâ¤¤Ê¤É¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¶¯ÅÙ¤Î±¿Æ°¤Ç¤¹¡£
²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î±¿Æ°¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä½Å¤¤½ÅÎÌ¤ò°·¤¦¥¦¥§¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤È¡¢Éé²Ù¤¬¶¯²á¤®¤Æ¥µ¡¼¥Á¥å¥¤¥ó¤Ø¤Î¸ú²Ì¤¬Çö¤ì¤Þ¤¹¡£
±¿Æ°¤Ï·ã¤·¤¤¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÈÄ¹¼÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¤´Ä¹¼÷¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¸³è½¬´·¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢±¿Æ°¤â¡Ö¤Û¤É¤Û¤É¡×¤¬°ìÈÖ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£Ç¯¤ò¤È¤ë¤È¤Ê¤¼Å¾¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«
Ç¯¤ò¤È¤ë¤È¡¢Â¤â¤È¤¬¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Å¾¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¼¤«¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Ï¡¢»ÑÀª¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£²ÃÎð¤Ç¶ÚÆù¤ò»È¤¦µ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¶ÚÆù¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È½ÅÎÏ¤ËÉé¤±¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤¬Á°¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÌÜÀþ¤Ç¤¹¡£¿ÈÂÎ¤¬Á°·¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜÀþ¤¬¤À¤ó¤À¤ó²¼¤¬¤Ã¤Æ¶á¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢ÃÏÌÌ¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢Â¤ÎÆ°¤¤Ç¤¹¡£ÌÜÀþ¤¬ÃÏÌÌ¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤¯Â¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤º¡¢½ù¡¹¤Ë¾®¸Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¹â¤¸¤ë¤È¡¢¤Ä¤ÞÀè¤«¤éÃåÃÏ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤ÈÂ¤Î¹â¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¾¯¤·¤ÎÃÊº¹¤Ç¤âÅ¾¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÂÐºö¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Å¾¤Ð¤Ê¤¤¡ÖÊâ¤Êý¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Å¾¤Ð¤Ê¤¤¡Ö3¤Ä¤Î¥³¥Ä¡×
Å¾¤Ð¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÊâ¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥Ä¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢3¤Ä¤À¤±¤Ç¤¹¡£
1¡¡ÌÜÀþ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë
Ìó25¥á¡¼¥È¥ëÀè¤ò¸«¤Þ¤¹¡£¼«Á³¤ÈÇØ¶Ú¤â¿¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Á´¿È¤ò¶ÑÅù¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤â¤Ê¤ê¡¢°ìÀÐÆóÄ»¤Ç¤¹¡£
2¡¡Âç¸Ô¤ÇÊâ¤¯
Âç¸Ô¤ÇÊâ¤¡¢¤«¤«¤È¤«¤éÃåÃÏ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²¼È¾¿È¤ÎÂ¿¤¯¤Î¶ÚÆù¤òÏ¢Æ°¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤«¤«¤È¤«¤éÃåÃÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÊâÉý¤ò°Ý»ý¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¹¥½Û´Ä¤âµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
3¡¡¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤ÆÏÓ¤ò¿¶¤ë
ÏÓ¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÏÓ¤ò¿¶¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤ÏÂÎ´´¤äÊ¢¶Ú¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤êÊâ¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤è¤êÁ´¿È±¿Æ°¤Ë¶á¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Á´¿È¤ÎÌó2¡¿3¤Î¶ÚÆù¤òÆ°°÷¤·¤ÆÆ°¤«¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÊâ¤¯¡×¤È¤¤¤¦±¿Æ°¤Ç¤¹¡£
¤¿¤Ã¤¿3¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ¼±¤¹¤ë¤ÈÁ´¤¯°ã¤Ã¤¿ÂÎ´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÅ¾¤Ó¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£µÓ¤ÏÂèÆó¤Î¿´Â¡
¤è¤¯¡ÖµÓ¤ÏÂèÆó¤Î¿´Â¡¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
µÓ¤Î¶ÚÆù¤¬¼ý½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ý¥ó¥×¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¡¢·ì±Õ¤ò¾å¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿´Â¡¤ÎÆ°¤¤â³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´ÇÙµ¡Ç½¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿·ì±Õ¤Ë¾è¤Ã¤Æ±ÉÍÜ¤¬Á´¿È¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ºÀ¸¤äÂå¼Õ¤Ë¤â¹¥±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¤¤¤¨¤ÐµÓ¤Î¶ÚÆù¤¬¿ê¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤é¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ì±Õ¤¬²¼È¾¿È¤«¤é¾å¤Ë¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¿´Â¡¤ÎÆ°¤¤«¤é³èÎÏ¤¬¼º¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£±ÉÍÜ¤¬Á´¿È¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤â¤Ä¤¯¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õÂÖ¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÌÎ¤Âç³Ø¤Ë¤è¤ë¿´Â¡ÉÂ¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÉÂ¸å¤Î·Ð²á¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÂµ¤¤½¤Î¤â¤Î¤Î½Å¾ÉÅÙ¤è¤ê¤â¡¢µÓ¤Î·ò¹¯ÅÙ¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µÓ¤Î¶ÚÆù¤Ë¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
±¿Æ°¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢²ÃÎð¤È¤È¤â¤Ë¶ÚÆù¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¤âÂç¤¤¤µÓ¤Î¶ÚÆù¤Ï¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯¸º¤ë¶ÚÆù¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂèÆó¤Î¿´Â¡¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢µÓ¤Î¶ÚÆù¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÊâ¤Êý¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ëÂ®Êâ¡×
´èÄ¥¤Ã¤Æ¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ä¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¶ÚÆùÄË¤¬¤Ä¤é¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ëÂ®Êâ¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ëÂ®Êâ¤È¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤ÎÊâ¤Êý¤ÈÃ»¤¤ÁáÊâ¤¤òÁê¸ß¤Ë·«¤êÊÖ¤¹ÊýË¡¤Î¤³¤È¡£
¶ÚÆù¤ò»È¤¨¤ÐÈèÏ«Êª¼Á¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ç²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¶¯¤¤±¿Æ°¤Ç¤Ï·ì´É¤Ë°µ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿Æ°ºî¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤½Ð¤ë°ì»À²½ÃâÁÇ¤Ë¤Ï·ì´É¤ò¼ãÊÖ¤é¤»¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¡¢°ÂÀÅ»þ¤Î·ì°µ¤ò²¼¤²¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ëÂ®Êâ¤Ï¡¢Èè¤ì¤Ë¤¯¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦»ýµ×ÎÏ¥¢¥Ã¥×Ìó20¡ó
¡¦¹üÌ©ÅÙ¥¢¥Ã¥×1¡ó°Ê¾å¡ÊÉô°Ì¤Ë¤è¤ë¡Ë
¡¦´ØÀáÄË¤Î²þÁ±Êó¹ðÎ¨50¡ó
¡¦¹â·ìÅü¡¢¹â·ì°µ¤Î²þÁ±
¡¦¤¦¤Ä¤Î»ØÉ¸¤¬50¡ó²þÁ±
¡¦¿çÌ²¤Î²þÁ±
¡¦Ç§ÃÎµ¡Ç½¤Î²þÁ±Î¨34¡ó¡ÊÇ§ÃÎ¾ã³²¤Î¾ì¹ç¡Ë
Èè¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¸ú²Ì¤â³Î¤«¤Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ëÂ®Êâ¡£³°½Ð¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2026Ç¯5·î23Æü¡Ë
----------
¶ÌÃ« ¼ÂÃÒÉ×¡Ê¤¿¤Þ¤¿¤Ë¡¦¤ß¤Á¤ª¡Ë
°å»Õ¡¦¶ÌÃ«¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹
1960Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÂç³ØÌô³ØÉô¡¢ÂçºåÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£ÂçºåÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¡¢ÅìÂçºå»ÔÎ©ÉÂ±¡¡Ê¸½ ÅìÂçºå»ÔÎ©Áí¹çÉÂ±¡¡Ë¤Ç¸¦½¤¤·¤¿¸å¡¢ºÇÀèÃ¼°åÎÅ¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¥¢¥á¥ê¥«¹ñÎ©±ÒÀ¸¸¦µæ½ê¡ÊNIH¡Ë¤ËÎ±³Ø¡£µ¢¹ñ¸å¡¢ÂçºåÂç³Ø¤Ç½Û´Ä´ï¡¦ÅüÇ¢ÉÂ¡¦Ç¾¹¼ºÉ¡¦Ï·Ç¯ÉÂ¤Î¸¦µæ¤Ë½¾»ö¤·¡¢Çî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¡£ºÇ¹â¸¢°Ò¤Î¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼ ¥á¥Ç¥£¥·¥ó¡×¤Ï¤¸¤á¡¢°åÎÅ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤ËÏÀÊ¸¤¬¿ô¡¹·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£2008Ç¯¤Ë¶ÌÃ«¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò³«±¡¡£¡ÖÅìÍäÀî¶è¤Î¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹â·ì°µ¡¦ÅüÇ¢ÉÂ¡¦»é¼Á°Û¾ï¾É¤Ê¤É¤Ç¶ì¤·¤à10Ëü¿Í°Ê¾å¤Î´µ¼Ô¤ò¿ÇÃÇ¤·¤Æ¤¤¿¡£·ò¹¯¥»¥ß¥Ê¡¼¤ä¥Æ¥ì¥Ó¡¢YouTube¤Ê¤É¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤â¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡Ø¡ÈÀ¤³¦°ì¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡ÉºÇ¿·ÅüÇ¢ÉÂÂÐºö¡Ù¡Ê»þ»öÄÌ¿®¼Ò¡¢2021Ç¯¡Ë¡¢¡Ø·ìÅüÃÍ¤¬¤É¤ó¤É¤ó²¼¤¬¤ë1Ê¬ÁáÊâ¤¡Ù¡Ê¼«Í³¹ñÌ±¼Ò¡¢2022Ç¯¡Ë¡¢¡ØÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÌ¾°å¤¬¡Ö·ìÅüÃÍ¡×¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡¢2022Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê°å»Õ¡¦¶ÌÃ«¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹ ¶ÌÃ« ¼ÂÃÒÉ×¡Ë