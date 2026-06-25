台風7号は27日にかけて沖縄、九州から関東にかけて接近する見通しです。雨や風が強まって大荒れの天気となるため、暴風や土砂災害などに厳重に警戒してください。

台風7号 26日(金)は沖縄に最接近 暴風に厳重警戒

台風7号は今日25日午後5時現在、宮古島の東南東約90キロの位置にあって、1時間に20キロの速さで北北東に進んでいます。中心の気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルです。台風は暴風域を伴いながら、明日26日(金)は沖縄本島地方に最も接近する見通しです。

沖縄や奄美では、明日26日(金)は走行中のトラックが横転するおそれもある猛烈な風が吹く予想で、暴風に厳重に警戒してください。

また、うねりを伴う高波にも警戒してください。





今日25日に予想される最大風速(最大瞬間風速)は、沖縄地方 25メートル (35メートル)明日26日(金)に予想される最大風速(最大瞬間風速)は、奄美地方 30メートル (40メートル)沖縄地方 30メートル (40メートル)今日25日に予想される波の高さは、奄美地方 5メートル うねりを伴う沖縄地方 7メートル うねりを伴う明日26日(金)に予想される波の高さは、奄美地方 7メートル うねりを伴う沖縄地方 7メートル うねりを伴う明後日27日(土)に予想される波の高さは、奄美地方 5メートル うねりを伴う沖縄地方 5メートル うねりを伴う

27日(土) 九州〜関東を直撃 土砂災害に厳重警戒

台風7号は明後日27日(土)はスピードを上げて、西日本から東日本の太平洋側を進む見込みです。明後日27日(土)の日中には近畿に最接近し、午後には関東甲信に接近するおそれがあります。

九州から関東にかけては、これまでの大雨に加え、梅雨前線や台風の影響で、太平洋側を中心に局地的に非常に激しい雨が降って雨の量がさらに多くなることが予想されます。

また、フィリピンの東にある台風8号は、伊豆諸島付近を通過し、明後日27日(土)午後3時までに日本の東で温帯低気圧に変わる見込みですが、熱帯由来の暖かく湿った空気が流れ込みます。台風7号の接近前から、東海や関東を中心に雨の量が多くなりそうです。



西日本では明日26日(金)にかけて、東日本の太平洋側では明後日27日(土)は、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の氾濫に警戒してください。また、東日本の太平洋側では明後日27日(土)は、うねりを伴う高波にも警戒が必要です。



すでに西日本では、72時間降水量が500ミリを超えている所もあります。地中に大量の雨が溜まっているため、雨が一旦小康状態になっても、少しの雨でがけ崩れや土石流が発生する可能性があります。雨が弱まっても油断することなく、土砂災害などに警戒してください。



また、台風は自動車並みの速さで移動する予想のため、雨や風が急に強まって周囲状況が一気に悪化することも考えられます。高齢者など避難に時間がかかる方は、早めの避難を心掛けてください。

広い範囲で、交通に影響が出る可能性がありますので、最新の気象情報とともに交通情報も確認し、状況によっては計画の変更も検討してください。



明日26日(金)に予想される最大風速(最大瞬間風速)は、

九州南部 23メートル (35メートル)



明後日27日(土)に予想される最大風速(最大瞬間風速)は、

関東甲信地方 25メートル (35メートル)

東海地方 22メートル (35メートル)

近畿地方 23メートル (35メートル)

四国地方 23メートル (35メートル)

九州南部 23メートル (35メートル)



明日26日(金)に予想される波の高さは、

九州南部 5メートル うねりを伴う



明後日27日(土)に予想される波の高さは、

関東甲信地方 6メートル うねりを伴う

東海地方 6メートル うねりを伴う

近畿地方 5メートル うねりを伴う

四国地方 5メートル うねりを伴う

九州南部 5メートル うねりを伴う

予想される雨の量

今日25日午後6時から明日26日(金)午後6時までに予想される24時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 150ミリ

東海地方 200ミリ

近畿地方 150ミリ

中国地方 120ミリ

四国地方 200ミリ

九州北部地方 200ミリ

九州南部 120ミリ

奄美地方 120ミリ

沖縄地方 150ミリ



その後、明日26日(金)午後6時から明後日27日(土)午後6時までに予想される24時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 200ミリ

東海地方 300ミリ

近畿地方 200ミリ

四国地方 200ミリ

九州南部 150ミリ となっています。

台風の大雨 土砂災害の前触れは

台風が接近すると、大雨の恐れがありますが、大雨によって土砂災害が発生する時には、前触れとなる現象があります。いざという時のために、ぜひ覚えておいてください。



1つめは、がけや地面にひび割れができることです。

2つめは、木が裂ける音や石がぶつかり合う音が聞こえたり、土のにおいがしたりすることです。

3つめは、井戸や川の水、湧き水が濁ることです。湧き水が止まる場合も、前触れの一つです。

4つめは、がけや斜面から水が湧き出たりすることです。



そのほか、小石がバラバラと落ちてくる、地鳴りや山鳴りがする、雨が降り続いているのに川の水位が下がる、樹木が傾く、などがあります。このような時は、土砂災害の危険が高まっています。すぐに周りの人に声をかけて、安全な所へ避難してください。