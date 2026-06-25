◆女子プロゴルフツアー アース・モンダミンカップ 第１日（２５日、千葉・カメリアヒルズＣＣ＝６６９９ヤード、パー７２）

昨年１打差２位の菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が５バーディー、２ボギーの３アンダー６９をマークし上々のスタートを切った。「１年で一番好きなコース。最近はすごく自分の中で調子がいいし、ティーショットも心配なく思いきって振れた」と笑顔がはじけた。

「途中、滝ぐらい降った」という雨に、ゴルフも前髪も動じなかった。３番で５メートルのスライスラインを読み切ると、８番パー５では「奇跡的に入った」という１５メートルのロングパットで４つ目のバーディーを奪取した。「前髪命系女子」を名乗る２６歳。キャップからのぞくチャームポイントを、この日は「いつも以上に固めた」。ヘアアイロンをかけ、強力スプレー「ケープ」を５度注いだ。時間にして約２分。戦い前の譲れない準備時間だった。

昨年は優勝した佐久間朱莉に１打及ばず２位に終わり、涙に暮れた。「去年けっこう泣いたけど、あんまり覚えていない。そんな悔しい思いは忘れた。今年も楽しみだなという感じで来た」。引きずることはない。悔しくて眠れないという経験もない。「ま、いっか」ですぐに切り替え、ここまで来た。

同組で回った朴荽径（パク・ヒョンギョン）はクールとビューティフルを合わせた造語「キューティフル」の愛称で人気。その朴に「菜々さんは日本のキューティフル」と指名を受けた。オフにライブも行うゴルフ界の自称アイドルは「とんでもないです」と謙遜しながらはにかんだ。

大会を主催するアース製薬と、昨年１２月にスポンサー契約を結んだ。「会長や社長、社員の皆さんに恩返しをしたいという気持ちでプレーしている。『プレッシャーになるから応援は控えめにするね』って言ってくださったけど、もう全然。『頑張って』って言ってほしいし、応援が力になる」。ＮＴＴドコモビジネスレディス以来となる今季２勝目を、ホステス大会で飾る。