高速域までストレスなく加速できる145ps

プジョー408 ハイブリッド145の最高出力は、その数字通り145ps。デフォルトはハイブリッド・モードで、普段使いでは不満ないパワーといえるが、0-100km/h加速は9.4秒がうたわれ、シャープな見た目ほどの勢いはない。

【画像】他に埋もれないクロスオーバー プジョー408 サイズの近いモデルと写真で比較 全140枚

それでも、モーターが低域トルクを補完し、スポーツ・モードを選ばずともアクセルレスポンスは快活。エンジンとモーターの協調性は稀に乱れるものの、高速域までストレスなくスムーズな速度上昇が気持ちイイ。



プジョー408 ハイブリッド145 GTプレミアム（欧州仕様）

他方、6速デュアルクラッチATは変速へ迷うことがある様子。折角備わるシフトパドルは、反応がワンテンポ遅れ気味なのが少し残念だ。

ちなみに、1.6Lプラグイン・ハイブリッドは、0-100km/h加速を7.5秒で処理。モーターとエンジンとの連携もシームレスで、回生ブレーキはBを選べば強力になる。16.2kWhの駆動用バッテリーが載り、平均的な通勤なら電気だけでまかなえるはず。

スタイリングと合致するシャープな操縦性

408の強みといえるのが、スタイリングと合致する、シャープな操縦性。リミテッドスリップ・デフは備わらなくても、タイヤはグッドイヤー・イーグルF1が組まれ、運転好きなパパやママは、軽快なコーナリングへ共感できるはず。

カーブへ飛び込めば、荷重移動を実感させる、程よいボディロール。手のひらへのフィードバックは濃くないものの、正確に反応する小径なステアリングホイールは、負荷の増大とともに手応えが増していく。



プジョー408 ハイブリッド145 GTプレミアム（欧州仕様）

握りやすいリムを左右へ操れば、連続するカーブは思いのまま。グリップ力のバランスにも優れ、アクセルペダルの加減によるライン調整も僅かながら可能だ。

高速巡航ではしなやかな乗り心地

乗り心地は、高速道路の巡航ではしなやか。路面のツギハギが、気になることは殆どないだろう。他方、低い速度域では、マンホールや舗装のくぼみの処理が少し苦手。アルミホイールは、タイヤが薄めな19インチが標準となる。

ボディは空気を巧みに受け流し、高速域での風切り音は限定的。ダウンサイジングターボのエンジン音は、回転数を引っ張っても車内には殆ど響かない。



プジョー408 ハイブリッド145 GTプレミアム（欧州仕様）

燃費は、複合的に走らせた今回の平均で15.7km/Lと、まずまず。同時に試乗したプラグイン・ハイブリッドは、21.3km/Lを得ている。ただし、ハイブリッド145との価格差は、約6500ポンド（約137万円）と大きい。

他に埋もれないクロスオーバー

登場から4年が過ぎる、408。ワゴンボディのSUVほど実用性が高いわけではなく、サルーンのようなトラッドさとも一線を画すが、競合が乱立する同クラスの中で、異彩を放つ個性派クロスオーバーといえる。

上質で広々とした車内空間に、予想以上に機敏な操縦性。他に埋もれないボディをまとい、充実した装備で価格競争力も高い。エントリーグレードのハイブリッド145でも、動力性能は普段使いに充分で、燃費も悪くはない。



プジョー408 ハイブリッド145 GTプレミアム（欧州仕様）

i-コクピット流の運転姿勢や、稀にギクシャクするパワートレインなど、癖がないわけではない。荒れた路面での快適性は、もう少し磨ける。とはいえ、それらを上回るほど、ライバルにはない多くの魅力を秘めている。

◯：独自性の高いスタイリング 印象的に締まりのある操縦性 グランドツアラーらしい上質で操作性の良いインテリア

△：シャシーの能力へ届かないパワートレイン 稀に落ち着きに欠く乗り心地 賛否両論あるi-コクピット

プジョー408 ハイブリッド145 GTプレミアム（欧州仕様）のスペック

英国価格：3万4295ポンド（約720万円）

全長：4687mm

全幅：1848mm

全高：1478mm

最高速度：207km/h

0-100km/h加速：9.4秒

燃費：19.6km/L

CO2排出量：115g/km

車両重量：1480kg

パワートレイン：直列3気筒1199cc ターボチャージャー＋電気モーター＋ISG

使用燃料：ガソリン

最高出力：145ps/5500rpm

最大トルク：23.4kg-m/1750rpm

ギアボックス：6速デュアルクラッチ・オートマティック／前輪駆動



プジョー408 ハイブリッド145 GTプレミアム（欧州仕様）