フランス車らしい大胆な姿

プジョーといえば、数字3ケタのモデル名。3で始まるプジョーは代々、手頃な大きさのファミリーカーで、9で始まるのはル・マン24時間レース前提の耐久レーサーだ。

【画像】他に埋もれないクロスオーバー プジョー408 サイズの近いモデルと写真で比較 全141枚

しかし、4で始まるモデルは個性派が多い。1935年には、流線型の402が提供されているが、後継に当たる403はスクエアなフォルムのサルーン。1950年代当時、ブランドのデザインを定義するモデルとなった。



プジョー408 ハイブリッド145 GTプレミアム（欧州仕様）

1980年代後半には、直線基調の405が支持を獲得。1990年代の406には、ピニンファリーナ・デザインのクーペがあり、時代を代表する美麗な量産車になった。

そして、今回試乗したのは408。前CEO、リンダ・ジャクソン氏は、2022年の発表時に「サルーンとSUVの中間的なモデル」だと表現している。実際、ノッチバック・ボディをまとったクロスオーバーで、フランス車らしい大胆な姿が魅力の1つをなす。

小改良で眼力を増したスリークロー

そんな408は今年、小改良を受けた。主な変更点は、ラインナップの簡素化と見た目のリフレッシュ。特にフロントマスクは、スリークローと呼ばれる3本ラインのデイライトが眼力を強め、テールライトも一新。リアでは、プジョーのロゴが光る。

シャープなラインと丸みを帯びた面が組み合わされ、印象は躍動的。リアフェンダーは筋肉質で、クロスオーバーらしく樹脂製カバーがホイールアーチを覆い、無二の個性を生んでいる。全長は4687mmあり、現行のBMW 3シリーズへ近い。



プジョー408 ハイブリッド145 GTプレミアム（欧州仕様）

プラットフォームは、プジョー308も採用するEMP2 V3。エンジンと電気モーター、両方のパワートレインに対応した、巧妙な設計にある。前輪駆動のみで、サスペンションは前がマクファーソンストラット、後ろがトーションビームとベーシックな構成だ。

今回試乗したのは、ハイブリッド145。1.2Lターボエンジンに、6速ATと一体になった21psの電気モーターが組み合わされ、145psの最高出力を得ている。1.6Lプラグイン・ハイブリッドも選べ、こちらは総合239ps。バッテリーEV版の、E-406もある。

GLCから乗り換えても見劣りしない車内

インテリアは、上級志向を表すように上質。メルセデス・ベンツGLCから乗り換えても、見劣りしないプレミアムな空間を得ている。シャープに弧を描くダッシュボードには、巧妙にエアコンの送風口を統合。センターコンソールにも、高級感が香る。

メーター用モニターは、3D効果で映し出されるが、驚くほど立体的。ワイドなタッチモニターとタッチセンサーのメニュー、複数の物理スイッチという、3段構成のインターフェイスは洗練され扱いやすい。巧妙なデザインといえる。



プジョー408 ハイブリッド145 GTプレミアム（欧州仕様）

ウエストラインは高めで、奥まったダッシュボードと相まって、円形劇場のような包まれ感も魅力的。前席のシートは身体を包むように支え、オプションでヒーターやマッサージ機能も実装できる。まるで、上級グランドツアラーのようだ。

後席の空間は、前後方向に余裕がある。荷室容量は、同クラスのステーションワゴンに劣るものの充分広く、小物入れは充実。後方視界は、ルーフラインの影響で広くはない。

扱いやすいタッチモニターとi-トグル

運転姿勢は、小径なステアリングホイールが低い位置に伸びる、i-コクピット流。リムはレザー巻きで、手に良く馴染む。筆者の体型の場合、角度を調整してもメーター用モニターが部分的に隠れていたが。

タッチモニターは10.0インチで、扱いやすい大きさ。システムは稀に反応が鈍くなることがあるものの、概ねスムーズ。グラフィックも美しい。ボリューム用ノブに加えて、ステアリングホイールにも複数の物理スイッチが備わる。



プジョー408 ハイブリッド145 GTプレミアム（欧州仕様）

エアコンやナビなど、頻繁に使う機能のショートカットを担う、タッチモニター下部のタッチセンサー、i-トグルも使いやすい。スマホとの連携は、無線で対応。USB-Cポートは、前後の席へ2口づつ備わる。

試乗車には、690Wのアンプと10スピーカーが構成する、フォーカル社製オーディオが組まれていた。音質はスペック以上に素晴らしく、悪くない投資といえる。

気になる走りの印象とスペックは、プジョー408 ハイブリッド145（2）にて。