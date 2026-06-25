¡ÚÌÄÌç¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡ÛÃæÅÄÎµÂÀ¡¡GPÇÆ¼Ô¤Î½õ¸À¤Çµ¤ÇÛ¥¢¥Ã¥×¡¡¤µ¤¢½àÍ¥¾¡Éé¶î¤±
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤ÎSG¡ÖÂè36²ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤Ï25Æü¤ËÍ½Áª3ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡3ÆüÌÜ5R¤ÏÃæÅÄÎµÂÀ¡Ê38¡Ë¤¬2¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤¹¤È¡¢Â³¤¯2¥Þ¡¼¥¯¤òÀè¼è¤ê¤·¤Æº£¥·¥ê¡¼¥º½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡2ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤Î3Áö¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥Á¥ë¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥êÇÆ¼Ô¤Ç¤¢¤êºë¶Ì»ÙÉô¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¶ÍÀ¸½çÊ¿¤«¤é¡Ö0¤À¤í¤¦¡×¤È½õ¸À¤ò¼õ¤±¤ÆÊÑ¹¹¤·¤Æ¥Ú¥é¤òÃ¡¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡ÖÂÅª¤Ë¤âÂÎ´¶Åª¤Ë¤â¾åÀÑ¤ß¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤è¤ê¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î½ÐÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÆÀÅÀÎ¨¤Ï5.00¤È¤Ê¤ê¿¼Ã«ÃÎÇî¡¢°ëÉôÀ¿¤ÈÊÂ¤Ö29°Ì¤ËÉâ¾å¡£½àÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¥Ü¡¼¥À¡¼¤ò6.00¤Ë¿äÄê¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁªÆÍÇË¤Î¤¿¤á¤Ë1²óÁö¤ê¤È¤Ê¤ë3¹æÄú4R¤Ï10ÅÀ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¾¡Íø¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â1Ãå¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò±£¤µ¤Ê¤¤ÃæÅÄ¤¬ÃÏ¸µ¡¦¸ÍÅÄ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºòÇ¯¤ËÂ³¤¯¥°¥é¥Á¥ã¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤Ù¤¯¡¢¤Þ¤º¤ÏÂè°ì´ØÌçÆÍÇË¤ËÁ´½¸Ãæ¤¹¤ë¡£