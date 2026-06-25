お笑いコンビ、令和ロマンの松井ケムリ（33）は25日、TBS系「Nスタ」（月〜金曜午後3時49分）にコメンテーターとして生出演した。

ドジャース大谷翔平投手（31）が、24日（日本時間25日）に行われたツインズ戦後の取材で、このほど誕生した第2子が男児だと明かしたことを受け「男の子となると周囲から期待とかされそうですけれど、あまり気にせず、すくすく育ってほしいですけどね」と祝福した。

大谷はこの日のツインズ戦に「1番投手兼DH」で出場。投打でチームの勝利に貢献し、今季8勝目（2敗）を挙げた。その後の取材で、第2子について質問を受けた際に男児であることを明かし「1人より2人の方が倍以上、大変なんじゃないかなと思う。球場と家は分けて、感覚的にはそういう感じではあるので、両方楽しみながら、みんなで過ごしたいと思います」と言及。また高校時代に書いた「人生設計シート」に、31歳で第2子が誕生しているという記載があり、今とリンクしていることから「人生設計シートを今でも意識をすることはあるか」と問われ、「いや、もう、全くないですね。高校生の時に書いたものなので。埋めようと思って書いてるものもありますし」と笑顔で応じる場面もあった。

番組では、第2子誕生に関する大谷と記者とのやりとりを紹介。MCを務める井上貴博アナウンサーが「大谷さんには普段質問ができないので、登板日だけ設定されているあの囲み会見で一気に質問がくる。大谷さんにとっても大変だと思いますけど」と気遣うと、松井は「人生設計シート」の記載に注目。「31歳で第2子みたいな目標をご自身で書かれているやつがあったけれど、『埋めようと思って書いているところもある』とおっしゃってて。大谷さんでもそういうことあるんだと思ったら、安心しますね。そういうところもあるんですね」と述べた。

これに井上アナが「（大谷を）神がかって考えちゃってますからね、我々は勝手にね」と応じると、松井は「だから、ちょっとうれしかったですね」と、親しみを感じるように口にした。