通勤通学に影響した人もいるかもしれません。



25日午前7時30分ごろ青森県で最大震度6強の揺れを観測する地震があり、県内でも広い範囲で震度4を観測しました。



県内でけが人など被害の情報はありませんが、交通に影響が出ました。



太田朋孝記者

「秋田放送本社でも揺れを感じます。看板が揺れ始めました。ギシギシ揺れています」



この地震で秋田市では震度3の揺れを観測しました。



気象庁によりますと、震源は岩手県沖で震源の深さは44キロ、地震の規模を示すマグニチュードは7.2と推定されています。





この地震で青森県で最大震度6強の揺れを観測したほか、岩手県で震度5強、宮城県などで震度5弱を観測しました。県内では鹿角市、大館市、北秋田市、横手市、大仙市、由利本荘市、湯沢市、三種町、井川町、羽後町で震度4を観測したほか、広い範囲で震度3を観測しています。津波はありませんでした。太田朋孝記者「地震発生から50分ほどが経ったJR秋田駅です。列車がとまっている影響で多くの人で混雑しています」安全確認のため、秋田新幹線と在来線は一時運転を見合わせました。駅アナウンス「運転を見合わせております秋田新幹線ですが、まだ新しい情報は入っておりません」男性2人「線路の倒木とかねそれを確認しないとだめなんだよね。」「ちょっと、ちょっと…。まぁしょうがないね」「少し現金多めに持ってきたから 会費以外に。なんかあったとき困るから」「あと飛行機かな」「ねぇどうしようかね。」東京に向かう女性「なんかまだとまっているままで、まだ新しい情報がないので、しょうがないので朝ごはん食べています。」箱根に行く予定の女性「がっかりしているんですけど、 早く行かないかなと思って。ずっと通しで切符買っているもんですから」仙台に向かう男性「いや、しょうがないですよね。 しょうがないです」秋田新幹線は午後、全線で運転を再開しましたが、合わせて18本が運休・区間運休となったほか、最大4時間50分の遅れも出ました。在来線でも運休や遅れが出て、合わせて約6,270人に影響が出ました。県総合防災課によりますと、県内では地震による被害の情報はありません。気象庁は、今後1週間程度は同じ規模の地震に注意するよう呼び掛けています。※6月25日午後6時15分のABS news every.でお伝えします