“1億円超え” 新型スーパーカーに反響集まる！

独アウディは2026年6月5日、新型フラッグシップスポーツカー「Nuvolari（ヌヴォラーリ）」を世界初公開しました。

ヌヴォラーリは、世界限定499台のみが生産される特別な2ドアスポーツカーです。

【画像】超カッコイイ！ これが4リッター「V8」搭載の新型「“2ドア”スポーツカー」です！ 画像で見る（39枚）

その名は、モータースポーツ史に名を刻む伝説的レーシングドライバー、タツィオ・ヌヴォラーリに由来しており、2026年からF1へ参戦するアウディの新時代を象徴する技術的フラッグシップとして位置付けられています。

欧州での価格は1億円を軽く超える見込みで、まさに限られたユーザーに向けた特別なコレクターズモデルといえるでしょう。

ワールドプレミアは、F1モナコGPの開催を控えたフランス・アンティーブで実施され、アウディの新たなブランドイメージを示す一台として大きな注目を集めました。

最大の特徴は、アウディの市販モデルとして史上最速・最強をうたうパワートレインです。

心臓部には、コックピット後方に4リッターV型8気筒ツインターボエンジンを搭載。ミッドシップレイアウトを採用するこのV8エンジンは、最高出力800馬力を発揮し、最高回転数は1万rpmに達する高回転型ユニットです。

さらに、フロントに2基、リアに1基の電気モーターを組み合わせた3モーター式のプラグインハイブリッドシステムを採用し、システム最高出力は1001馬力を実現します。

このパワートレインは、同じフォルクスワーゲン・グループに属するランボルギーニ「テメラリオ」をベースにしながらも、さらに高出力化が図られたものとされています。

左右の前輪で駆動力を緻密に制御するトルクベクタリング機能も備え、0-100km／h加速は2.6秒、最高速度は350km／h以上という圧倒的なパフォーマンスを実現しました。

走りを支える技術として、世界初となる「quattro predictive ride（クワトロ・プレディクティブ・ライド）」も搭載されます。

これは、高精度なセンサーデータに基づいて路面状況や車両挙動を先読みし、パワートレイン、ブレーキ、トルク配分、アクティブエアロダイナミクスなどを統合制御する次世代システムです。

エクステリアは、アウディの新たなデザイン哲学を色濃く反映したものとなっています。

低くワイドな2ドアクーペボディに、シンプルで張りのある面構成とシャープなラインを組み合わせ、装飾を極力排したクリーンな造形を実現。新世代の「Vertical Frame（バーティカル・フレーム）」も採用され、これまでのアウディとは異なる新しい表情を見せています。

ボディパネルにはカーボンコンポジット素材を用いることで、軽量化と高剛性を両立。圧倒的な性能だけでなく、美しいプロポーションと先進的な空力性能も追求されています。

インテリアは、「明確さとコントロール」をテーマに設計されました。

ドライバーが運転に集中できるよう、無駄な装飾を削ぎ落としながら、先進的なインターフェースと上質な素材を組み合わせたコックピットを採用。スーパースポーツらしい緊張感と、アウディらしい洗練された雰囲気を両立しています。

ヌヴォラーリは2026年第4四半期に欧州で先行予約を開始し、2027年前半から順次納車が始まる予定です。

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この新型ヌヴォラーリについて、SNSではさまざまな反響が寄せられています。

デザインについては、「ライバルのスポーツカーよりカッコいいのでは」「美しい」「映画に出てきそうなデザイン」「シンプルなのに迫力がある」といった声が見られました。

また、パワートレインに対しても、「1000馬力超えは異次元」「1万rpmまで回るV8は気になる」「史上最強スペックなの、めちゃ速そう」「これは乗ってみたい」といったコメントが上がっており、4リッターV8ツインターボと3モーター式PHEVを組み合わせた圧倒的な性能に注目が集まっています。

さらに、「日本でも発売して欲しい」「実車を見てみたい」「499台限定というだけで特別感がある」「1億円超えでも納得の内容かも」といった声もありました。

世界限定499台、1001馬力、そして1億円超えという圧倒的なスケールで登場したヌヴォラーリは、アウディの新時代を象徴する一台として、多くのクルマ好きに強いインパクトを与えているようです。